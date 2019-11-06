الوفاق الليبية: 3 قتلى في غارة لحفتر جنوبي طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، سقوط 3 قتلى في العاصمة طرابلس (غرب)، جراء غارة شنها طيران قوات الشرق الليبي، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ماذا حدث؟

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، فوزي أونيس، إن 3 مواطنين قتلوا إثر قصف لطيران حفتر قرب محطة وقود القرقني في منطقة عين زارة جنوبي طرابلس، بحسب ما نقلته عملية "بركان الغضب" العسكرية، التابعة لحكومة الوفاق، على صفحتها بـ"فيسبوك".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قوات حفتر، التي تشن، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعاجلة النزاع.

وتستعد ألمانيا لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا، في وقت لاحق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يجمع الأطراف المعنية بالتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.