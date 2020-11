العراق.. عشرات الجرحى في كربلاء والبصرة وأمريكا تدين قمع المحتجين

قالت مصادر أمنية عراقية، الأربعاء، إن 30 شخصًا أصيبوا في مواجهات بين قوات الأمن، ومحتجين حاولوا اقتحام مبنيي محافظتي كربلاء والبصرة جنوبي العراق.

بالتزامن مع ذلك، أدانت السفارة الأمريكية ببغداد أعمال العنف التي شهدتها محافظات عراقية عدة، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين.

U.S. Embassy Baghdad statement on the Ongoing Violence in #Iraq pic.twitter.com/TVMe8sstvn

— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) November 6, 2019