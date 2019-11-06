استقالة مدير الأونروا بعد اتهامات بسوء الإدارة

ذكرت الأمم المتحدة أن مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول استقال من منصبه وأن الاستقالة أصبحت نافذة على الفور.

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الأمم المتحدة أعلنت في بيان أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "منح المفوض العام للأونروا إجازة إدارية لحين مراجعة "أمور متعلقة بالإدارة" في الوكالة.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ذكر أن كرينبول أبلغ غوتيريش بأنه استقال على الفور.

المتحدث أوضح أن الأمين العام "قام بتعيين السيد كريستيان ساوندرز قائما بالأعمال".

ساوندرز كان يتولى منصب القائم بأعمال نائب المفوض العام.

غوتيريش ذكر في بيان أنه تلقى تقريرا خاصا من مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، بشأن التحقيق الجاري مع كرينبول.

البيان قال إن التحقيقات الأولية "تستبعد الاحتيال أو اختلاس الأموال المخصصة للخدمات.. ولكن هناك قضايا إدارية يتعين التعامل معها".

البيان أضاف أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدأت الأونروا مراجعة داخلية لوظائفها والمساءلة… وذلك من أجل ضمان أن تمارس عملها وفق أعلى معايير المهنية والشفافية والفاعلية".

في مارس/ آذار الماضي، تم إخطار كرينبول بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة تجري تحقيقا "بناء على اتهامات وردت بحق موظفين في الأونروا تتعلق بأداء وظيفي غير مرض". ولم يتم الإعلان عن فحوى تلك الاتهامات تفصيلا.

في يوليو/ تموز الماضي، كشفت وسائل إعلام عالمية عن تقرير سري صادر عن مكتب الأخلاقيات في الأونروا قال إن "أعضاء بالإدارة العليا للوكالة أساؤوا استغلال سلطتهم، وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز، وسوء السلوك الجنسي".

التقرير ذكر أن كرينبول طلب على سبيل المثال بالحصول على بدَلات يومية (مبالغ مالية) في أوقات لم يكن موجودًا فيها بمقر الوكالة في القدس.

وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفت تعيين بديل لكرينبول بأنه "مجرد الخطوة الأولى في عملية طويلة مطلوبة للقضاء على الفساد وزيادة الشفافية ومنع تسييس الوكالة".

الأونروا تواجه مشكلات في التمويل منذ العام الماضي إثر إعلان الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، وقف المساعدات التي تدفعها والبالغة 360 مليون دولار سنويا.

واشنطن قالت إن بعض أنشطة الأونروا مناهضة لإسرائيل.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت إن الخطوة قد تؤثر على النقاش المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تجديد تفويض الأونروا والذي يتم التصويت عليه كل ثلاثة أعوام.

التفويض الحالي للأونروا ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2020.

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