مسؤول أمريكي: عدد جنودنا في سوريا لم يتغير رغم إعلان الانسحاب

نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمريكي قوله إن عدد قوات بلاده الموجودة في سوريا لا يزال مستقرا تقريبا عند أقل من ألف عنصر بقليل بعد 3 أسابيع من إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحابها.

وأفسح بدء سحب الجنود الأمريكيين من حدود سوريا الشمالية، الطريق أمام تركيا لتنفيذ عملية "نبع السلام" العسكرية في شرق الفرات ضد قوات حماية الشعب الكردية والتي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

العدد لم يتغير

بالمجمل، لم يتغير عدد الجنود الأمريكيين الموجودين في سوريا عما كان عليه قبل إعلان الانسحاب في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

المسؤول الأمريكي: لا يزال العدد عند أقل من ألف بينما يتواصل الانسحاب.

المسؤول: قرار ترمب حماية حقول النفط في محافظة دير الزور (شرق) حمل وزارة الدفاع الأمريكية على إرسال تعزيزات إلى تلك المنطقة في وقت يبتعد الجنود الأمريكيون عن المناطق القريبة من الحدود السورية التركية.

لا تزال مسألة قانونية العملية الأمريكية لحراسة حقول النفط موضع نقاش حتى داخل البنتاغون.

بدأت التعزيزات بالوصول إلى دير الزور بينما أُرسل بعض الجنود إلى الشمال للمساعدة في تأمين عملية الانسحاب من تلك المنطقة، كما نُقل البعض الآخر من سوريا إلى شمال العراق.

عقبات أثناء الانسحاب

لم تجرِ عملية الانسحاب بدون عقبات إذ سقطت قذائف أطلقها الجيش التركي قرب دورية أمريكية الأحد على مقربة من "المنطقة الآمنة" التي أقامتها تركيا في شمال سوريا.

القذائف سقطت على بعد كيلومتر واحد من الطريق حيث كانت الدورية لكنها لم تصب، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، وقال المسؤول الأمريكي إن القذائف لم تكن تستهدف الأمريكيين.

أعلنت تركيا إطلاق عملية نبع السلام العسكرية في الشمال السوري بعد ساعات من اتصال بين ترمب"يسار" وأردوغان (غيتي)

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