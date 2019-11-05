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سياسة

لبنان: الجيش يفتح طرقا بالقوة وناشطون يقترحون حكومة مصغرة

قوات من الجيش اللبناني تتدخل لفتح طرقات قطعها متظاهرون
قوات من الجيش اللبناني تتدخل لفتح طرقات قطعها متظاهرون
5/11/2019

فتح الجيش اللبناني بالقوة، الثلاثاء، عدة طرق في بيروت والبقاع ومناطق مختلفة من لبنان، تشهد اعتصامات وتظاهرات، واعتقل محتجين، بتهمة إعاقة حركة السير.

فتح طرق 
  • الجيش اللبناني، فتح بالقوة طريق جل الديب الرئيسي، شمالي بيروت، وفكك نقطة اعتصام وخيم، أقامها محتجون قبل نحو أسبوعين بالمنطقة.
  • الصليب الأحمر اللبناني، أعلن إسعاف رجل أصيب خلال عملية تدافع بين الجيش والمحتجّين، في ذوق مصبح، مضيفاً أنّ حالته مُستقرّة.
  • كشفت غرفة التحكم المروري، عبر حسابها في تويتر، عن إعادة فتح السير في منطقة الأشرفيّة، شرقي بيروت، بعد تدخل القوات اللبنانية.
  • باتت الطرق في البقاع الشمالي، مفتوحة بالكامل، بعد تدخل السلطات اللبنانية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
  • الإثنين، جدد محتجون، تنفيذ اعتصامات أمام المؤسّسات العامّة، والمصارف المركزيّة، ومكاتب شركات الاتصالات.
  • أغلق المحتجون طرقا في بيروت وأماكن أخرى للضغط من أجل تلبية مطالبهم في مواجهة النخبة الحاكمة.
  • أغلق المحتجون طرقا في بيروت وأماكن أخرى للضغط من أجل تلبية مطالبهم في مواجهة النخبة الحاكمة (رويترز)
    حكومة مصغرة
  • طالبت تنسيقية "لِحقي" (مجموعة من الناشطين الداعمين للحراك)، في بيان لها، تشكيل حكومة مصغرّة من خارج قوى السلطة.
  • أوضحت التنسيقية أنّ الحكومة المصغرة، ستقوم بإدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية.
  • وفق البيان ستجري الحكومة المصغرة، انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، وتقوم بحملة جدية لمناهضة الفساد.
  • تقوم الحكومة المقترحة بإقرار قوانين استقلالية القضاء، واستعادة الأموال العامة المنهوبة، وفق بيان التنسيقية.
  • البيان لفت إلى أن "الشارع لن يقبل بعودة أي طرف من الأطراف المتعاقبة على السلطة أو حلفائهم من القوى التي كانت جزءا من منظومة المحاصصة والفساد".
  • ناشطون يقترحون تشكيل حكومة مصغرة من خارج قوى السلطة
    خلفيات
  • تحت ضغط الشارع، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول، استقالة حكومته التي دخلت في مرحلة تصريف الأعمال ريثما تُشكل حكومة جديدة.
  • في بيانٍ أصدرته مساء السبت، قالت الرئاسة اللبنانية إنّ الظرف الراهن يتطلّب معالجة هادئة للملف الحكومي تفضي إلى حلّ بعض العقد؛ ما يُسهّل تشكيل الحكومة.
  • منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج المتظاهرون في لبنان، باحتجاجات غير مسبوقة، مطالبين بسقوط الطبقة الحاكمة، وإنهاء المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين.
  • يشهد لبنان حاليا -وهو من أكثر دول العالم استدانة- أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
المصدر : وكالات
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