لبنان: الجيش يفتح طرقا بالقوة وناشطون يقترحون حكومة مصغرة

فتح الجيش اللبناني بالقوة، الثلاثاء، عدة طرق في بيروت والبقاع ومناطق مختلفة من لبنان، تشهد اعتصامات وتظاهرات، واعتقل محتجين، بتهمة إعاقة حركة السير.

فتح طرق