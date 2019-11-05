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سياسة

شكوى بأمريكا من نقص الأئمة بسبب حظر سفر مواطني دول إسلامية

مسلمون في مسجد بنيويورك
مسلمون في مسجد بنيويورك
5/11/2019

شكت قيادات إسلامية في الولايات المتحدة من أن حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على دخول مواطني دول إسلامية إليها أدى إلى نقص حاد في أعداد الأئمة والعلماء.

التفاصيل
  • ارتفاع أعداد المسلمين في الولايات المتحدة أدى إلى الحاجة إلى المزيد من الأئمة والعلماء، وخصوصا من الدول العربية.
  • الأئمة والعلماء الذين كانوا يأتون في السابق من العالم العربي أو تلقوا تعليمهم في الشرق الأوسط أصبحوا يواجهون صعوبة أكبر في دخول الولايات المتحدة.
  • في يناير/ كانون الثاني 2017، فرضت إدارة ترمب حظراً على سفر مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.
  • الحكومة الأمريكية جعلت دخول مواطني الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة، من خلال مقابلات أكثر صرامة وتدقيق أكبر في خلفيات الأشخاص.
  • جواد بيات، الذي يعمل إماما في مركز طبي أكاديمي في كليفلاند بولاية أوهايو وينحدر من خلفية شيعية، قال: "هناك نقص في عدد القيادات الإسلامية بشكل عام في الولايات المتحدة، سواء كان ذلك في المجتمعات السنية أو الشيعية".
  • بعض تجمعات المسلمين في الولايات المتحدة تحاول التغلب على مشكلة نقص عدد الأئمة والعلماء عبر إنشاء مدارس وكليات دينية.
  • في بيركلي بولاية كاليفورنيا تأسست كلية الزيتونة عام 2009 لتصبح أول كلية إسلامية في الولايات المتحدة.
  • هناك ما يقرب من عشرين مؤسسة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة تقدم مستويات دراسية مختلفة بعد المرحلة الثانوية في الدراسات الإسلامية.
  • أحد المساجد في منطقة ديترويت بولاية ميتشغان يعمل على معالجة هذه المشكلة أيضا من خلال تشغيل مدرسة دينية وهي مدرسة "الحُجّة"، التابعة للطائفة الشيعية.
  • المدرسة بدأت في خريف عام 2017 بحوالي 35 طالب مسجل، وارتفع العدد الآن إلى ما يقرب من 400 شخص، يحضر بعضهم شخصيا، بينما يتابع الباقون الدروس عبر بث مباشر على الإنترنت، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المسجلة على الإنترنت.
  • حسن القزويني، رئيس المعهد الإسلامي في أمريكا بولاية ميشيغان: "في كثير من الولايات الاخرى توجد مساجد لا يوجد بها إمام عامل يمكنه تحمل مسؤوليات القائد الديني أو حتى التحدث. ولهذا اعتقدت أن الحل طويل الأمد لمواجهة هذا النقص هو أن تكون لدينا مدرسة إسلامية شيعية في الولايات المتحدة، بدلا من انتظار مجيء الأئمة".
  • في مدينة توليدو بولاية أوهايو يعمل مسجد أهل البيت من دون إمام ثابت منذ أربع سنوات.
  • القزويني قال إنه يضطر للسفر هو وأئمة آخرون لمدة نحو ساعة للقيام بمهام الإمام في مسجد أهل البيت في أوهايو وحضور المناسبات الدينية.
المصدر : أسوشيتد برس
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