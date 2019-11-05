شكوى بأمريكا من نقص الأئمة بسبب حظر سفر مواطني دول إسلامية

شكت قيادات إسلامية في الولايات المتحدة من أن حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على دخول مواطني دول إسلامية إليها أدى إلى نقص حاد في أعداد الأئمة والعلماء.

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