سد النهضة.. مفاوضات مرتقبة في واشنطن والسيسي يعول على ترمب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن دعم بلاده لمفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكدها المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير.

رعاية أمريكية

الرئاسة المصرية، ذكرت أن ترمب مهتم شخصياً بنجاح المفاوضات، معتبرة ذلك حرصاً منه على خروجها بنتائج إيجابية وعادلة.

تجري الأربعاء في واشنطن، مفاوضات بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا.

قدَّم السيسي الشكر لترمب على استضافة المفاوضات، واصفاً إياه بـ"رجل من طراز فريد" و"يمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها".

أضاف السيسي في حسابه على تويتر "أؤكد على ثقتي في هذه الرعاية التي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي".

سعدت كثيراً بمكالمتى اليوم مع الرئيس ترامب @realDonaldTrump .، والتى تناولنا خلالها القضايا ذات الإهتمام المشترك .. وكعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها، وأجدد امتنانى الشخصى وتقدير مصر لسيادته… — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 4, 2019

طلب مصري

في سبتمبر/أيلول الماضي، طلب السيسي من ترمب التوسّط لكسر الجمود الذي يخيم على المفاوضات.

وافق ترمب حينها على التواصل مع إثيوبيا، وعرض وساطة وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 ملياراً.

تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

يخشى محللون من اندلاع نزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان، إن لم يتم التوصل إلى حل قبل تشغيل السد.

يتركز الجانب الفني من الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول طريقة وتوقيت تخزين وملء المياه خلف السد، لتوليد الطاقة الكهربائية.

سد النهضة