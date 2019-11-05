توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على "اتفاق الرياض" في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين.

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مراسم التوقيع جرت في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض بحضور كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقع على الاتفاق نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي ممثلا عن الحكومة اليمنية وممثل المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي.

ولي العهد السعودي أشاد باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار والتوصل إلى الاتفاق.

كلمة ولي العهد السعودي

الاتفاق مرحلة جديدة في استقرار اليمن (..) ستكون المملكة معكم فيه كما كانت دوما.

بذلنا كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن.

الاتفاق سيفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين المكونات اليمنية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينهي الأزمة اليمنية.

سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته، والوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث.

المملكة حريصة على استقرار اليمن وازدهاره، وواثقة بأن حكمة أبناء شعبه تسمو فوق كل التحديات.

رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك قال لصفحة وزارة الخارجية السعودية على تويتر إن اتفاق الرياض يحافظ على سلامة اليمن ويعيد توحيد الجبهة الداخلية ويلبي المطالب المشروعة لكافة القوى الوطنية.

عبد الملك أكد الالتزام "باتفاق الرياض"، موضحا أن السعودية "وعدت بتقديم حزمة من الدعم في المجالات الاقتصادية والمؤسسية واستكمال البنية التحتية وتحسين الخدمات وخلق فرص عمل ودعم العملة الوطنية.

عبد الملك قال إن الرياض شريك ضامن موثوق للحكومة الشرعية، مشيرا إلى أنها وعدت باتخاذ حزمة إجراءات لتأمين مدينة عدن والمناطق المحررة.

تقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا في اليمن دعما للقوات الحكومية في مواجهة قوات جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والتي تسيطر على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

مسؤولون يمنيون اتهموا الإمارات بدعم لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي وشن غارات جوية على قوات حكومية، قائلين إنها تمتلك أجندة مصالح خاصة، بعيدا عن أهداف التحالف المعلنة.

أبو ظبي نفت تلك الاتهامات، وتقول إنها ملتزمة بأهداف التحالف.

"اتفاق الرياض" يشمل بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

الاتفاق ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها، بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

الاتفاق ينص أيضا على عودة جميع القوات- التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/ آب الماضي، إلى مواقعها السابقة، بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.

النص الكامل لاتفاق الرياض