ترمب يروج لكتاب جديد من تأليف نجله

بينما يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن بتعزيز مصالح نجله التجارية، استغل ترمب حساباته على فيسبوك وتويتر للترويج لكتاب من تأليف نجله.

نجل الرئيس

مساء الإثنين، دعا ترمب متابعيه وأنصاره إلى شراء كتاب نجله ترمب الابن الذي يهاجم فيه اليسار الأمريكي.

كتب ترمب على حسابيه على فيسبوك وتويتر: ابني دونالد ترمب الابن يصدر كتابًا جديدًا بعنوان (كيف يزدهر اليسار على الكراهية ويريد إسكاتنا).

ترمب: إنه كتاب جديد ورائع أوصي به الجميع. اطلبوه الآن.

على حسابه على فيسبوك، أرفق ترمب صورة من كتاب ابنه.

انتهاك أخلاقي

تؤكد وزارة العدل الأمريكية أن تغريدت ترمب بمثابة تصريحات رسمية من البيت الأبيض.

ليز هيمفويكز، مديرة السياسة العامة بمشروع المراقبة الحكومية، وهي منظمة غير حكومية معنية بمراقبة الحكومة، قالت إن هذا النوع من التغريدات الترويجية يشكل انتهاكًا لقواعد الأخلاقيات إذا صدرت عن أي موظف فيدرالي بخلاف الرئيس.

هيمفويكز قالت إن ترمب "يستخدم حسابه على تويتر بشكل صريح لمحاولة إفادة ابنه ماليًا".

هيمفويكز: هذا ليس فقط شيئًا بغيضًا، لكنه أيضًا إساءة استخدام للمناصب العامة، وسيشكل إساءة استخدام رسمي للمنصب العام إذا حدث من أي شخص آخر غير الرئيس".

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