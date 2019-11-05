تركيا تعلن اعتقال شقيقة البغدادي في شمال سوريا

أكد رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، اليوم الثلاثاء، توقيف شقيقة الزعيم السابق لتنظيم الدولة أبو بكر البغدادي الذي لقي مصرعه في الآونة الأخيرة شمالي سوريا.

استجواب شقيقة البغدادي

ألتون كتب على تويتر: إلقاء القبض على شقيقة البغدادي هو دليل آخر على نجاح عملياتنا لمكافحة "الإرهاب".

ألتون: تنتشر دعاية سوداء كثيرة ضد تركيا لتثير الشكوك في عزمنا على محاربة تنظيم الدولة. تعاوننا القوي في مكافحة "الإرهاب" مع الشركاء الذين يفكرون بنفس الطريقة لا يمكن التشكيك فيه قط.

رويترز نقلت في وقت سابق اليوم، عن مسؤول تركي بارز قوله إن تركيا اعتقلت شقيقة البغدادي وزوجها وزوجة ابنها.

المسؤول التركي: رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عامًا، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز التابعة لمحافظة حلب السورية القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا.

المسؤول: يتم استجوابها الآن هي وزوجها وزوجة ابنها اللذين احتجزتهما تركيا أيضًا. من تم اعتقالهم "منجم ذهب" بالنسبة للمخابرات.

المسؤول: كان بصحبتها أيضًا عند اعتقالها خمسة من أبنائها. نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل تنظيم الدولة.

أسوشييتد برس نقلت عن مصدر أمني تركي قوله إن شقيقة البغدادي كانت تعيش في أحد "الكرفانات" مع زوجها وخمسة أبناء بشمال سوريا.

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