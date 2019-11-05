تركيا تعلن اعتقال شقيقة البغدادي في شمال سوريا

أكد رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، اليوم الثلاثاء، توقيف شقيقة الزعيم السابق لتنظيم الدولة أبو بكر البغدادي الذي لقي مصرعه في الآونة الأخيرة شمالي سوريا.
استجواب شقيقة البغدادي
- ألتون كتب على تويتر: إلقاء القبض على شقيقة البغدادي هو دليل آخر على نجاح عملياتنا لمكافحة "الإرهاب".
- ألتون: تنتشر دعاية سوداء كثيرة ضد تركيا لتثير الشكوك في عزمنا على محاربة تنظيم الدولة. تعاوننا القوي في مكافحة "الإرهاب" مع الشركاء الذين يفكرون بنفس الطريقة لا يمكن التشكيك فيه قط.
- رويترز نقلت في وقت سابق اليوم، عن مسؤول تركي بارز قوله إن تركيا اعتقلت شقيقة البغدادي وزوجها وزوجة ابنها.
- المسؤول التركي: رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عامًا، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز التابعة لمحافظة حلب السورية القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا.
- المسؤول: يتم استجوابها الآن هي وزوجها وزوجة ابنها اللذين احتجزتهما تركيا أيضًا. من تم اعتقالهم "منجم ذهب" بالنسبة للمخابرات.
- المسؤول: كان بصحبتها أيضًا عند اعتقالها خمسة من أبنائها. نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل تنظيم الدولة.
- أسوشييتد برس نقلت عن مصدر أمني تركي قوله إن شقيقة البغدادي كانت تعيش في أحد "الكرفانات" مع زوجها وخمسة أبناء بشمال سوريا.
خلفيات
- قتل البغدادي الشهر الماضي خلال مداهمة نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سوريا.
- تنظيم الدولة أكد في تسجيل صوتي نشر على الإنترنت يوم الخميس موت زعيمه وتوعد بالثأر من الولايات المتحدة.
- أمس الإثنين، قال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل كاتاكلي، إن القوات التركية والجيش الوطني السوري المعارض المشارك في عملية "نبع السلام"، ألقيا القبض على ما مجموعه 287 مشتبهًا بانتمائهم لتنظيم الدولة في شمال سوريا.
- كاتاكلي: ألقي القبض على ما مجموعه 2553 مشتبها بهم بسبب صلاتهم المشبوهة بتنظيم الدولة وتم احتجاز 784 منهم في الحجز منذ بداية عام 2019.