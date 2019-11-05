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سياسة

بومبيو يلتقي العطية ويؤكد على الشراكة مع قطر

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو(يمين) ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو(يمين) ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية
5/11/2019

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه التقى نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية وقدم له الشكر على الشراكة بين البلدين.

التفاصيل
  • كتب بومبيو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: سعيد بلقاء الوزير القطري خالد العطية اليوم وقدمت الشكر له على شراكة قطر.
  • بومبيو: مجلس تعاون خليجي موحد أمر ضروري للوقوف في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار.

تفاؤل كويتي
  • مساعد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة القريبة المقبلة نوعًا من الانفراج المنشود بالأزمة الخليجية.
  • الصباح: حتمية استمرار جهود الكويت في وساطتها لإنهاء الخلاف الخليجي والحفاظ على لحمة مجلس التعاون.
  • الصباح: التطورات التي مرت على المنطقة، أكدت وأبرزت أهمية تلاحم دول مجلس التعاون في مواجهة المخاطر الكثيرة التي تتعرض لها المنطقة.
  • الصباح: بدأت دول شقيقة تدرك صحة موقفنا من عدم وجود مصلحة لدول مجلس التعاون الخليجي في توتير الأوضاع.
  • الصباح: لوحظ للأسف غياب دور مجلس التعاون في هذه الظروف، بسبب الأزمات المفتعلة، والموارد التي تهدرها، والطاقات التي تبددها.
خلفيات
  • أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد، الثلاثاء، استعداد بلاده للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون.
  • أمير قطر: منذ بدء الأزمة الخليجية أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة؛ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم الإملاء في السياسة الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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