بومبيو يلتقي العطية ويؤكد على الشراكة مع قطر

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه التقى نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية وقدم له الشكر على الشراكة بين البلدين.

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كتب بومبيو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: سعيد بلقاء الوزير القطري خالد العطية اليوم وقدمت الشكر له على شراكة قطر.

بومبيو: مجلس تعاون خليجي موحد أمر ضروري للوقوف في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار.

Good to meet with @kbmalattiya of #Qatar today and thank him for Qatar’s partnership. A united @GCC is critical in standing against the Iranian regime’s destabilizing behavior. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 5, 2019

تفاؤل كويتي

مساعد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة القريبة المقبلة نوعًا من الانفراج المنشود بالأزمة الخليجية.

الصباح: حتمية استمرار جهود الكويت في وساطتها لإنهاء الخلاف الخليجي والحفاظ على لحمة مجلس التعاون.

الصباح: التطورات التي مرت على المنطقة، أكدت وأبرزت أهمية تلاحم دول مجلس التعاون في مواجهة المخاطر الكثيرة التي تتعرض لها المنطقة.

الصباح: بدأت دول شقيقة تدرك صحة موقفنا من عدم وجود مصلحة لدول مجلس التعاون الخليجي في توتير الأوضاع.

الصباح: لوحظ للأسف غياب دور مجلس التعاون في هذه الظروف، بسبب الأزمات المفتعلة، والموارد التي تهدرها، والطاقات التي تبددها.

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