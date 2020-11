بومبيو يلتقي العطية ويؤكد على الشراكة مع قطر

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه التقى نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية وقدم له الشكر على الشراكة بين البلدين.

Good to meet with @kbmalattiya of #Qatar today and thank him for Qatar’s partnership. A united @GCC is critical in standing against the Iranian regime’s destabilizing behavior.

