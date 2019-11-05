بسبب موقفها من المظاهرات: سلسلة استقالات في جريدة الأخبار اللبنانية

استقال أربعة صحفيين من جريدة "الأخبار" اللبنانية القريبة من حزب الله احتجاجاً على نهج الصحيفة من المظاهرات المناهضة للطبقة الحاكمة في لبنان والمستمرة للأسبوع الثالث على التوالي.

التفاصيل

الصحفيون الأربعة أعلنوا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تباعاً استقالاتهم من الصحيفة التي تعتمد موقفا منتقدا إلى حد ما للتظاهرات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية احتجاجا على فسادها وعجزها عن حل المشاكل المعيشية.

الصحفية صباح أيوب، مسؤولة قسم الرأي، أعلنت، الثلاثاء، على حسابها على موقع "تويتر" استقالتها "لتراكم أسباب آخرها أداء الجريدة في تغطية انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول الشعبية".

تقدّمتُ باستقالتي من جريدة "الأخبار" نتيجة لتراكم أسباب آخرها أداء الجريدة في تغطية انتفاضة ١٧ تشرين الشعبية. #لبنان_ينتفض #كلن_يعني_كلن — Sabah Ayoub (@SabahAyoub) November 5, 2019

الصحفية في قسم الاقتصاد فيفيان عقيقي أعلنت استقالتها عبر "فيسبوك"، "لأسباب مهنية متعلقة بتغطيتها للانتفاضة الشعبية … ولغيرها من الأسباب المتراكمة".

تقدّمت باستقالتي من "الأخبار" لأسباب مهنية متعلّقة بتغطيتها للانتفاضة الشعبية، ولغيرها من الأسباب المتراكمة والمتعلّقة بالأداء المهني للصحيفة ولم تعالج يوماً.

أشكر الأخبار على الفرصة التي منحتني إياها، وخضت تجربتها تحت إشراف الزميل محمد زبيب، ولكني اليوم لم أعد أجد نفسي فيها. — VIVIANE AKIKI (@VIVIANEAKIKI) November 5, 2019

كتب رئيس قسم الاقتصاد في الصحيفة محمد زبيب الإثنين على حسابه على موقع "فيسبوك، "تقدمت باستقالتي من صحيفة الأخبار الأسبوع الماضي احتجاجاً على موقف إدارة الصحيفة من الانتفاضة وانفصامها الذي يطبع مسيرتها منذ ثماني سنوات من دون أي علاج".

من جانبه، أعلن الصحفي محمد الجنون، في تغريدة عبر تويتر، عن "وقف الاستكتاب مع جريدة الأخبار، التي وجد أنها لم تعطِ الحق المطلوب للحراك الشعبي".

وتقدّم بالشكر للجريدة على الفرصة التي منحته إياها منذ 5 سنوات، قائلًا: "القلم الحرّ لا تُزيّفه سياسات ولا انتماءات".

صدر ملحق "رأس المال" اليوم من دوني ومن دون غسان ديبة واخرين كانوا من رواد هذه التجربة.

منعا لاي التباس، تقدمت باستقالتي من صحيفة "الاخبار"، في الاسبوع الماضي، احتجاجا على موقف ادارة الصحيفة من الانتفاضة. وبالتالي لم اعد مسؤولا عن هذا الملحق.

لذا اقتضى التوضيح — mohammad zbeeb (@mzbeeb) November 4, 2019

كانت الصحفية جوي سليم من القسم الثقافي قد أعلنت الأسبوع الماضي استقالتها للأسباب ذاتها.

تحول ملحوظ

تميزت صحيفة "الأخبار" منذ انطلاقتها في عام 2006 بمواضيع اقتصادية واجتماعية تحاكي هموم الناس في الشارع، وكانت دائماً السباقة في طرح قضايا معيشية مؤلمة وفضح قضايا فساد.

تُعد "الأخبار" من الصحف الأكثر قراءة في لبنان، حتى بين الذين يعارضون موقفها السياسي، وذلك نتيجة أسلوبها الحديث البعيد عن الصحافة التقليدية واهتمامها بالملفين الاجتماعي والمعيشي.

لدى بدء الحراك الشعبي في لبنان قبل أكثر من أسبوعين ضد الطبقة الحاكمة، اتخذت الصحيفة موقفاً مؤيداً للتحرك وعنونت "الشعب يستطيع"، حتى إنها وصفت ما يحصل بـ"انتفاضة شعبية يشهدها لبنان من أقصاه إلى أقصاه، فجّرتها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة".

بعد أيام، تغير موقف الصحيفة بوضوح، فحذرت من "خطف" الحراك أو من استغلاله من قوى سياسية مدعومة من دول إقليمية.

غداة كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي حذر فيها من "الفوضى والانهيار" في حال استقالة الحكومة برئاسة سعد الحريري وشكّك بـ"عفوية" الحراك الشعبي، خرجت الصحيفة بعنوان "لبنان ينقسم".

ثم بدأت الصحيفة تصر على فكرة أن الشارع "اختطف" من خصوم حزب الله السياسيين، منتقدة قطع الطرق وشل البلاد.

يوم الإثنين، عنونت الصحيفة "حان وقت الحقيقة: من يلعب بالبلاد؟". وكتبت "بعدما دخلت الهبّة الشعبية أسبوعها الثالث، تبدو البلاد أسيرة سلطة مكابرة وعاجزة عن الإنقاذ، ومراهقين لا يرون أبعد من أنوفهم، ومجموعة من المتآمرين الذين يريدون الفوضى، ولو على حساب الناس المحتجين على كل واقعهم المزري".

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