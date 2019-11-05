باكستان: الحكومة والمعارضة تفشلان في التوصل إلى اتفاق

فشلت الحكومة الباكستانية، في التوصل إلى اتفاق مع المعارضة، في ظل تشبث الأخيرة باستقالة رئيس الوزراء عمران خان، خلال محادثات جرت بينهما، الثلاثاء.

وعقد وفدا الحكومة والمعارضة، مؤتمرين صحفيين كلا على حدة، بالعاصمة إسلام أباد، عقب انتهاء المحادثات، لتوضيح مخرجاتها للرأي العام الباكستاني.

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قال ممثل الحكومة، وزير الدفاع برويز ختك، إنهم رحبوا بالعديد من مطالب المعارضة، باستثناء استقالة عمران خان.

أضاف ختك، أن عمران خان أعطى تعليماته بالتوصل إلى حلول وسطية مع المعارضة، وأن الحكومة توافق على قسم مهم من مطالبها.

أردف: "المحادثات مرت في جو إيجابي، وستتواصل بعد أن يجري الطرفان تقييما لها".

المتحدث باسم المعارضة أكرم خان دورّاني، أكد إصرارهم على استقالة رئيس الوزراء، وإعادة الانتخابات.

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

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