باكستان: الحكومة والمعارضة تفشلان في التوصل إلى اتفاق
5/11/2019
فشلت الحكومة الباكستانية، في التوصل إلى اتفاق مع المعارضة، في ظل تشبث الأخيرة باستقالة رئيس الوزراء عمران خان، خلال محادثات جرت بينهما، الثلاثاء.
وعقد وفدا الحكومة والمعارضة، مؤتمرين صحفيين كلا على حدة، بالعاصمة إسلام أباد، عقب انتهاء المحادثات، لتوضيح مخرجاتها للرأي العام الباكستاني.
التفاصيل
قال ممثل الحكومة، وزير الدفاع برويز ختك، إنهم رحبوا بالعديد من مطالب المعارضة، باستثناء استقالة عمران خان.
أضاف ختك، أن عمران خان أعطى تعليماته بالتوصل إلى حلول وسطية مع المعارضة، وأن الحكومة توافق على قسم مهم من مطالبها.
أردف: "المحادثات مرت في جو إيجابي، وستتواصل بعد أن يجري الطرفان تقييما لها".
المتحدث باسم المعارضة أكرم خان دورّاني، أكد إصرارهم على استقالة رئيس الوزراء، وإعادة الانتخابات.
خلفيات
في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلقت في مختلف الولايات الباكستانية احتجاجات دعت إليها أحزاب المعارضة، وعلى رأسها "جمعية علماء الإسلام" (أحد الأحزاب الدينية الرئيسية)، بداعي الأوضاع الاقتصادية المتردية، وحدوث أعمال فساد في الانتخابات.
المعارضة أطلقت مسيرة "الحرية" من مختلف مناطق البلاد، باتجاه العاصمة إسلام أباد، طالب خلالها المحتجون باستقالة رئيس الوزراء، وإعادة الانتخابات العامة في البلاد، وإجراء تعديلات على الأسعار.
تعرض عمران خان، لانتقادات بسبب الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية، بما في ذلك الغاز والكهرباء، بعد تلقي البلاد حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، خلال الأشهر القليلة الماضية.
تتهم المعارضة والتجار، الموظفين السابقين في صندوق النقد الدولي، وزير المالية حفيظ شيخ، ومحافظ المصرف المركزي باقر رضا، بالالتزام بأجندة صندوق النقد الدولي "لتدمير اقتصاد البلاد".