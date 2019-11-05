العراق: قوات الأمن تقتل 13 محتجا وعبد المهدي يحذر من المجهول

قتلت قوات الأمن العراقية 13 متظاهرا على الأقل بالرصاص خلال 24 ساعة مضت متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع، بينما قال رئيس الوزراء إن حكومته لن ترحل بدون بديل سلس.

إخماد المظاهرات بالرصاص

قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للأحزاب السياسية التي تسيطر على الحكومة.

قتلت قوات الأمن خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص أثناء الليل أو في الساعات الأولى من، صباح الثلاثاء، منهم شخص قتل بالرصاص الحي أثناء دفن آخر قتل قبل بضع ساعات.

قتلت قوات الأمن ثمانية أشخاص نهار أمس الإثنين.

وقتل ما يزيد على 260 عراقيا في مظاهرات منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران.

وأغلب القتلى سقطوا في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة النار على الحشود من فوق أسطح المباني في بغداد.

ولكن بعد أن بدا أن الحكومة حدت من استخدام بعض أساليب القتل تزايدت المظاهرات تدريجيا في الأيام الاثنا عشر الماضية.

وبدأت موجة العنف الجديدة بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المتظاهرين تعليق حركتهم التي قال إنها حققت أهدافها وتضر بالاقتصاد.

وقال إنه مستعد لتقديم استقالته إذا اتفق الساسة على بديل ووعد بعدد من الإصلاحات. لكن المحتجين يقولون إن ذلك غير كاف ويتعين الإطاحة بالطبقة السياسية بكاملها.

"لا رحيل دون بديل"

رئيس الوزراء العراقي قال إن حكومته لن تستجيب لمطالب المتظاهرين بالاستقالة دون وجود بديل "سلس وسريع".

عبد المهدي: استقالة الحكومة سوف تترك فراغاً في البلاد يزيد من عمق المشاكل باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال تكون مقيدة السلطات وليس بإمكانها تمرير الموازنة المالية وإجراء الإصلاحات المطلوبة.

عبد المهدي: لا أتشبث بالسلطة ومستعد لترك المنصب فورا إذا اتفقت القوى السياسية على بديل.

عبد المهدي: استقالة الحكومة من شأنه ترك مصير البلد للمجهول.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

قطع للإنترنت

السلطات العراقية قطعت مرة أخرى، الثلاثاء، شبكة الإنترنت بالكامل في بغداد وجنوب البلاد.

كانت السلطات قطعت الانترنت لمدة أسبوعين الشهر الماضي، وشددت الخناق على شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تزال محجوبة حتى الآن، إلا من خلال استخدام تطبيقات "في بي إن".

قالت منظمة "نيت بلوكس" للأمن الإلكتروني إن "هذا القطع الجديد هو أسوأ القيود التي فرضتها الحكومة العراقية منذ بداية التظاهرات".

إغلاق الطرق

أقام متظاهرون حواجز على جسر الشهداء في بغداد، ويقول المحتجون إنهم يغلقون الجسر لشل الحركة في البلاد إذ يعتبرون أن العصيان المدني ملاذهم الوحيد.

المحتجون دعوا باقي العراقيين إلى الإضراب وانتقدوا من لا يزالون يتوجهون لأعمالهم.

بشكل منفصل، قُتل اثنان على الأقل وأصيب عشرات عندما فتحت قوات الأمن النار على محتجين اعتصموا عند مدخل ميناء أم قصر الرئيسي المطل على الخليج.

أوقف الاعتصام العمليات في الميناء الواقع قرب مدينة البصرة المنتجة للنفط منذ يوم الأربعاء الماضي. ويستقبل الميناء القسم الأكبر من الواردات لشعب يعتمد على الغذاء المستورد.

استقرار نسبي مؤقت