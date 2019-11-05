الجيش المصري يبدأ عملية واسعة لهدم المنازل جنوب الطريق الدولي في سيناء

قالت مصادر قبلية للجزيرة مباشر إن قوات الجيش المصري في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء بدأت عملية هدم واسعة لمنازل القرى والأحياء الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي (العريش- رفح).

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أبرز ما كشفت عنه المصادر وشهود العيان

قوات الجيش المصري بدأت بإزالة المنازل الواقعة جنوب الطريق الدولي بين العريش ورفح غرب مدينة الشيخ زويد وجنوبها.

قوات الجيش تركز في عمليات الهدم حاليا على قرية "أبو فرج" التي تطل على أكبر كمائن مدينة الشيخ زويد، وهو كمين "البوابة".

سكان هذه المنطقة تركوا منازلهم منذ سنوات بسبب مقتل وإصابة العديد من أقاربهم نتيجة إطلاق النار والقصف العشوائي من كمائن الجيش القريبة من المكان.

على الرغم من أن الطريق الدولي بين العريش ورفح يتمتع بحماية عالية، وبالرغم من الهدوء النسبي الذي تشهده هذه المنطقة، إلا أن قوات الجيش مستمرة في هدم المنازل دون معرفة الأسباب.

لم يتلق سكان هذه المناطق تعويضات أو أي نوع من أنواع الدعم من الجهات الحكومية، ونزح العديد منهم لمدينتي العريش وبئر العبد، وقرر عدد كبير منهم الرحيل خارج المحافظة.

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