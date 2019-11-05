الجزائر.. وزارة العدل تحقق في صدامات بين الشرطة وقضاة مضربين

الأحد، اقتحمت قوات الأمن مجلس قضاء وهران على مسافة 400 كيلومتر غرب الجزائر العاصمة، لمحاولة فض إضراب قضاة اعتصموا داخل المحكمة، ما أدى إلى وقوع صدامات بحسب مشاهد بثتها مواقع إخبارية.
كان المضربون يريدون منع تنصيب قضاة جدد عيّنوا حديثًا في إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل وشملت نصف الجسم القضائي.
انتشرت تعزيزات ضخمة من قوات الأمن حول عدد من محاكم العاصمة للسماح بتنصيب القضاة الجدد.
في خضم هذا التصعيد أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس قضاء محافظة تيبازة (وسط)، أمس حكمًا يقضي بعدم شرعية إضراب القضاة.
من جهته قال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير، أمس للإذاعة الرسمية، إن "ردة فعل القضاة على حركة التحويل الأخيرة لا يعتبر إضرابًا، نحن أمام حالة تمرد وعصيان".
جرير أضاف "لا يفهم كيف للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة"، داعيًا القضاة المتضررين من التغييرات إلى تقديم طعون إلى المجلس الأعلى للقضاء لدراستها خلال اجتماع مرتقب له نهاية الشهر الجاري.
خلفيات
يلعب القضاة دورًا أساسيًا في الانتخابات إذ يترأسون اللجان الانتخابية المحلية.
بالرغم من تأكيد النقابة الوطنية للقضاة أن القضاة سيضطلعون بمهامهم، إلا أن هذا الإضراب يهدد بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول والتي تلقى رفضًا عارمًا في الشارع.
يرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.