أمير قطر: تخطينا آثار الحصار.. وعجز الموازنة تحول إلى فائض

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن قطر استطاعت تجاوز تبعات الحصار واحتواء آثاره السلبية. كما كشف عن أن العجز الكبير في موازنة العام الماضي تحول إلى فائض هذا العام.

وقال الشيخ تميم في خطاب ألقاه خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى، إن "الحصار عزز صمودنا وتخطينا آثاره السلبية، ونمضي في تحقيق رؤية قطر 2030".

وشدد أمير دولة قطر على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، ومساعدة اليمنيين دون تدخلات خارجية.

أبرز ما جاء في خطاب الأمير:

قطر والحصار

للسنة الثالثة على التوالي يستمر الحصار الجائر المفروض على قطر بممارساته غير المشروعة رغم تهاوي كل الادعاءات.

حصل تقدم ملحوظ في الوضع الاقتصادي في قطر رغم الحصار المفروض علينا.

نحن على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة كمية ونوعية في إنتاج الغاز المسال، وقطر للبترول تواصل ريادتها واستثماراتها في 10 دول.

علينا حماية ما حققته الصناعة الوطنية من تقدم وتوفير الدعم اللازم لها.

المنطقة العربية

تطورات متسارعة وخطيرة تشهدها المنطقة تدعونا إلى اللجوء إلى الحوار كسبيل لحل المشكلات.

استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ندعو جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق وتجنيبه المزيد من المعاناة.

نطالب القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، بالعمل على توفير الظروف المناسبة لاستئناف الحل السياسي، على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ومساعدة اليمنيين على الحوار فيما بينهم دون تدخلات خارجية، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار.

اجتماعات الأمم المتحدة كانت فرصة لتذكير المجتمع الدولي بضرورة تحقيق السلام.

تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل عادل للقضية الفلسطينية مجرد سراب.

نؤكد موقفنا الثابت بإيجاد حل سلمي يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.

نؤكد دعمنا لحكومة الوفاق الوطني الليبية وتدخل بعض الدول هو الذي يعرقل جهود التسوية.

وكان الشيخ تميم قد أصدر الأربعاء الماضي مرسوما أميريا يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وعدد من الوزراء والمختصين للإعداد لانتخابات مجلس الشورى.