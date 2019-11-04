نتنياهو: دول في الشرق الأوسط لم تعد تعتبر إسرائيل عدوا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمرمساء الأحد، إن دولا بالشرق الأوسط لم تعد تنظر لإسرائيل كعدو، بل كشريكة في محاربة التطرف وإيران والتنظيمات التي تدور في فلكها.
لم يعد التعامل مع إسرائيل كأنها عدو بل يتم التعامل معها كحليف ضروري في مكافحة الإسلام المتطرف الذي يقوده السنة المتطرفون أي القاعدة وداعش وأكثر فأكثر الإسلام الشيعي المتطرف بقيادة إيران وأتباعها.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 4, 2019
الدول العربية تعترف بهذا هذا التشدد يعرضها للخطر ليس أقل مما هو يعرض إسرائيل للخطر فلذلك لدينا مصلحة مشتركة.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 4, 2019
العلاقات بيننا وبين الدول العربية بدأت تشهد تطبيعا في مجالات متنوعة. هذا ليس فقط من أجل طرد الشر ولكن أيضا من أجل رعاية الخير وذلك من خلال علاقات اقتصادية وتكنولوجية وأخرى. هناك تغيير واضح وهذا مهم لأن في نهاية المطاف, هكذا سنحقق السلام.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 4, 2019
أعتقد أن هذا ضروري لأنه إذا حصلت إيران على مرادها لانهار الشرق الأوسط. إن لم تكن إسرائيل هنا في قلب الشرق الأوسط, لكانت إيران قد حققت انتصارها. ربما كانت تمتلك الآن الأسلحة النووية.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 4, 2019
أعتقد أن سياسة الرئيس ترامب التي تعتمد الحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية عل إيران هي سياسة صحيحة ويسرني أنه تم تشديدها مؤخرا من خلال فرض المزيد من العقوبات. أعلم أنه يوجد لذلك تأثير واضح على القدرة الإيرانية على تمويل عدوانها.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 4, 2019
يمكن ملاحظة ذلك. وفي نفس المقدار, نحن ملتزمون بمنع إيران من التموضع عسكريا على امتداد حدودنا, خاصة في سوريا, ونتخذ الإجراءات المناسبة من أجل إحباط ذلك.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 4, 2019
نحن ملتزمون بهتين الغايتين: منع إيران من تطوير الترسانة النووية ومنعها من احتلال الجزء الخاص بنا في الشرق الأوسط. نتعاون مع الولايات المتحدة بطرق كثيرة ومن بينها طرق لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيلها هنا, من أجل تحقيق هتين الغايتين وهما لا يزالان الغايتين اللتين نسعى إلى تحقيقهما.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 4, 2019