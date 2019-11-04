مساءلة ترمب.. شهود يرفضون المشاركة وآخرون يدلون بإفادات حيوية

حدد نواب أمريكيون، يقودون تحقيقاً لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مواعيد لجولة أخرى من الإفادات هذا الأسبوع، فيما يعتزم عدد من الشهود من البيت الأبيض رفض الإدلاء بشهاداتهم.

شهود مهمون

من بين رافضي الإدلاء بشهاداتهم، ثلاثة من مسؤولي الميزانية في البيت الأبيض، بينهم القائم بأعمال مدير الميزانية.

ينوي بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية القيام بالمثل (رفض الإدلاء بشهاداتهم) وفق وكالة رويترز.

من الشهود المهمين الآخرين، المقرر أن يمثلوا أمام اللجان، الإثنين، كبير المحامين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون أيزنبرغ.

يريد المحققون استجواب أيزنبرغ على وجه الخصوص بشأن مكالمة هاتفية تمت يوم 25 يوليو/تموز.

طلب ترمب خلال تلك المكالمة، من رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إجراء تحقيق بشأن منافسه في الانتخابات، جو بايدن.

كان أيزنبرغ طرفا في القرار باتخاذ التحرك غير المعتاد بنقل نص المكالمة إلى أكثر أنظمة الكمبيوتر سرية في البيت الأبيض.

إفادات حيوية

نقلت رويترز عن مصدر لم يكشف عن اسمه، تفاصيل إفادة أدلى بها اللفتنانت كولونيل، ألكسندر فيندمان.

في إفادته قال فيندمان إنه رأى أن من غير اللائق مطالبة حكومة أجنبية بالتحقيق في أمر مواطن أمريكي.

أضاف فيندمان أنه شعر بالقلق من تداعيات ذلك التحقيق، وهو الذي دفعه إلى رفع الأمر إلى أيزنبرغ.

أيزنبرغ طلب من فيندمان، الذي استمع للمكالمة، عدم مناقشة المسألة، عندما عبر عدد من مسؤولي البيت الأبيض عن قلقهم منها.

طلب ترمب خلال مكالمة مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إجراء تحقيق بشأن منافسه في الانتخابات جو بايدن

وفق مسؤول كبير في إدارة ترمب، يرفض هؤلاء بالفعل الحضور أمام اللجان للإدلاء بإفاداتهم، معللين ذلك برفض البيت الأبيض للتحقيق.

تعتبر تلك الإفادات حيوية، للمساعدة في تحديد إن كان ترمب استغل المساعدات الأجنبية كوسيلة ضغط، للحصول على خدمات سياسية.

مساءلة ترمب