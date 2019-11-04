قلصت التزاماتها النووية.. إيران: إنتاجنا من اليورانيوم ارتفع 10 أضعاف

أعلنت إيران، الإثنين، أنها باتت تنتج 5 كيلوغرامات يوميا من اليورانيوم المخصب، أي أكثر بعشر مرات مما كانت تنتجه قبل شهرين عندما أعلنت وقف التزامها ببعض القيود على برنامجها النووي.

تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال إن طهران صممت نموذجين جديدين لأجهزة الطرد المركزي المتطورة بدأ اختبار أحدهما.

أشار إلى أن طهران "تمتلك الآن 60 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس، في مفاعل نطنز وحده".

صالحي دشن سلسلة جديدة من 30 جهاز طرد مركزي من نوع "آي آر-9" التي يسهم إنتاجها لليورانيوم ضعيف التخصيب في تسريع رفع مخزون البلاد، خلال زيارته لمفاعل نطنز.

صالحي: المهندسون الإيرانيون توصلوا إلى صنع نموذج من "آي آر-9" وهو جهازنا الأحدث، إضافة الى نموذج جديد من آلة "سميت آي آر-إس" وتم كل ذلك في شهرين.

صالحي: أحد هذين النموذجين تم اختباره بيورانيوم على شكل غاز.

صالحي: إيران لم تعد تشغل أي جهاز طرد مركزي من جيل (آي آر-1) وهو النموذج الوحيد المسموح به في اتفاق 2015.

صالحي: حدث كل ذلك في وقت يقول فيه البعض إن الصناعة النووية الإيرانية تم تدميرها.

صالحي: علينا أيضا أن نشكر العدو الذي منحنا هذه الفرصة لإظهار قوة إيران خصوصا في مجال الصناعة النووية.

وتأتي زيارة صالحي لمفاعل نطنز قبل أيام من موعد تنفيذ طهران الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى.

علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (رويترز)

والخميس الماضي، رجح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، تطبيق المرحلة الرابعة من تقليص التزامات طهران النووية في موعدها المحدد في 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت طهران أكدت عزمها على اتخاذ المرحلة الرابعة، ما لم تفِ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها.

وتنتهي، الثلاثاء، مهلة الشهرين التي منحتها إيران بعد الخطوة الثالثة من التقليص للأطراف الأخرى في الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها.

وتطالب طهران الأطراف الأوربية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايتها من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ آيار 2018

الاتحاد الأوربي يحذر

الاتحاد الأوربي حذر إيران من أن دعمه للاتفاق النووي رهن "احترام طهران التام لالتزاماتها".

المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني قالت إن دعمنا رهن احترام إيران التام لالتزاماتها.

المتحدثة: في هذه المرحلة نسجل ما أعلنته طهران. نحن نعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحقق من احترام إيران لالتزاماتها وسنثق بتقييم الوكالة.

المتحدثة: سنواصل حض إيران على العودة عن هذه الإجراءات بلا تأخير والامتناع عن أي اجراء آخر من شأنه الإضرار بالاتفاق.

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