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سياسة

ضحايا بمواجهات كربلاء وتصاعد الاحتجاجات وسط وجنوب العراق

محتجون أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء
محتجون أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء
4/11/2019

قتل 3 محتجين عراقيين وأصيب 12 آخرون فجر الإثنين، بأعمال عنف، اندلعت جراء مواجهات قرب القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء جنوب العراق.

تصاعد العنف
  • استعادت قوات الأمن العراقي، الإثنين، السيطرة على محيط مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء جنوبي العراق.
  • فجر الإثنين، فرقت قوات الأمن بالرصاص والغاز المسيل للدموع، تجمعات محتجين حاولوا اقتحام القنصلية الإيرانية.
  • رفع محتجون، العلم العراقي فوق جدار مبنى القنصلية الايرانية، ورشقوا المبنى بالحجارة والزجاجات الحارقة.
  • مبنى القنصلية كان خاليا من البعثة الدبلوماسية لحظة محاولة اقتحامه.
  • القنصلية الإيرانية في كربلاء، قالت في بيان لها الإثنين، إن الظروف الراهنة غير مواتية لزيارة "العتبات المقدسة" في العراق.
  • دعت القنصلية الزوار الإيرانيين إلى تأجيل سفرهم إلى العراق حتى استعادة الأمن في المدينة.
شلل وإضرابات
  • أغلق محتجون، الإثنين طرقاً ومؤسسات حكومية في بغداد وبابل وذي قار والمثنى والديوانية وواسط وميسان وسط وجنوب العراق.
  • استمر إغلاق بعض المدارس والمؤسسات الحكومية، في عدد من المدن العراقية، تلبية لدعوات ناشطين بفرض إضراب عام.
  • علق متظاهرون، مساء الأحد، لافتة كبيرة على مبنى مجلس محافظة بغداد، كتب عليها "مغلق بأمر الشعب".
  • يغلق محتجون منذ نحو أسبوع، ميناء أم قصر الجنوبي والشمالي في محافظة البصرة جنوبي العراق.
  • أقدم متظاهرون الأحد، على إغلاق الطريق المؤدي إلى حقل مجنون النفطي، ثالث أكبر حقل نفطي في العالم.
  • الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، حذر الاثنين، من احتمالية انهيار جسر الجمهورية بالعاصمة بغداد، نتيجة اعمال الحرق وتدمير الوسادات المطاطية.
  • جسر الجمهورية، هو جسر حيوي يربط ساحة التحرير حيث التجمع الرئيسي للتظاهرات الاحتجاجية بـ "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين، والتي تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.
  • الجسر مغلق منذ عدة أيام بعدة حواجز إسمنتية تحرسها القوات الأمنية لمنع تقدم المحتجين المحتشدين في ساحة التحرير، الذين يحاولون منذ أيام عبور الجسر والوصول الى المنطقة الخضراء.
استدعاء مسؤولين
  • هيئة النزاهة العراقية، أصدرت الإثنين، أمر استقدام (استدعاء) بحق وزير الصحة الأسبق "عديلة حمود" ومحافظ بابل السابق "صادق سلطاني".
  • وفق وكالة الأنباء العراقية، فإن عمليات الاستدعاء تأتي على خلفية قضايا مخالفات واتهامات بالقيام بأعمال خارج إطار القانون.
  • منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي حزم إصلاحات عدة، لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
  • يشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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