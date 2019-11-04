ضحايا بمواجهات كربلاء وتصاعد الاحتجاجات وسط وجنوب العراق

قتل 3 محتجين عراقيين وأصيب 12 آخرون فجر الإثنين، بأعمال عنف، اندلعت جراء مواجهات قرب القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء جنوب العراق.

تصاعد العنف

استعادت قوات الأمن العراقي، الإثنين، السيطرة على محيط مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء جنوبي العراق.

فجر الإثنين، فرقت قوات الأمن بالرصاص والغاز المسيل للدموع، تجمعات محتجين حاولوا اقتحام القنصلية الإيرانية.

رفع محتجون، العلم العراقي فوق جدار مبنى القنصلية الايرانية، ورشقوا المبنى بالحجارة والزجاجات الحارقة.

مبنى القنصلية كان خاليا من البعثة الدبلوماسية لحظة محاولة اقتحامه.

القنصلية الإيرانية في كربلاء، قالت في بيان لها الإثنين، إن الظروف الراهنة غير مواتية لزيارة "العتبات المقدسة" في العراق.

دعت القنصلية الزوار الإيرانيين إلى تأجيل سفرهم إلى العراق حتى استعادة الأمن في المدينة.

شلل وإضرابات

أغلق محتجون، الإثنين طرقاً ومؤسسات حكومية في بغداد وبابل وذي قار والمثنى والديوانية وواسط وميسان وسط وجنوب العراق.

استمر إغلاق بعض المدارس والمؤسسات الحكومية، في عدد من المدن العراقية، تلبية لدعوات ناشطين بفرض إضراب عام.

علق متظاهرون، مساء الأحد، لافتة كبيرة على مبنى مجلس محافظة بغداد، كتب عليها "مغلق بأمر الشعب".

يغلق محتجون منذ نحو أسبوع، ميناء أم قصر الجنوبي والشمالي في محافظة البصرة جنوبي العراق.

أقدم متظاهرون الأحد، على إغلاق الطريق المؤدي إلى حقل مجنون النفطي، ثالث أكبر حقل نفطي في العالم.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، حذر الاثنين، من احتمالية انهيار جسر الجمهورية بالعاصمة بغداد، نتيجة اعمال الحرق وتدمير الوسادات المطاطية.

جسر الجمهورية، هو جسر حيوي يربط ساحة التحرير حيث التجمع الرئيسي للتظاهرات الاحتجاجية بـ "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين، والتي تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.

الجسر مغلق منذ عدة أيام بعدة حواجز إسمنتية تحرسها القوات الأمنية لمنع تقدم المحتجين المحتشدين في ساحة التحرير، الذين يحاولون منذ أيام عبور الجسر والوصول الى المنطقة الخضراء.

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