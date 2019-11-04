روحاني: عقوبات 2018 الأمريكية أسوأ أنواع "الحظر" ضد إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، إن 4 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 يمثل "أسوأ أنواع الحظر" ضد بلاده عبر التاريخ.

وأضاف روحاني في تصريحات أوردتها وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء: "لكن من المؤكد أن أمريكا ستفشل في هذه المؤامرة، والآن فإن الأمريكيين أدركوا بوضوح أن الحظر ليس مسارا يحقق لهم النجاح.

وتوقع صندوق النقد الدولي، حديثا انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5% في 2019، مقابل 6% في توقعات سابقة له.

وفي تقرير حديث، قالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج إيران من النفط الخام، في أغسطس/ آب الماضي، تراجع لأدنى مستوى له منذ 30 عاما، تحت ضغوطات العقوبات الأمريكية.

عقوبات نوفمبر 2018

في ذلك التاريخ، بدأت الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والمدفوعات الدولية والنقل البحري.

العقوبات الأمريكية فرضت على المؤسسات المالية الأجنبية، التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، وتشمل أيضا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.

سعت الولايات المتحدة، عبر فرض الحزمة الثانية من العقوبات إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

الانسحاب من الاتفاق النووي