تونس: شيخ "الزيتونة" السابق يطالب باسترجاع مقره بالجامع

طالب شيخ جامع الزيتونة السابق في تونس، حسين العبيدي، الإثنين، باسترجاع مقر للتعليم الزيتوني بالجامع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة تونس، "اللجنة القانونية لقسم النزاعات لجامعة جامع الزيتونة المعمور وفروعه" طالبت فيه بـ"ضرورة رفع المظلمة وتمكينه من استرجاع المقر بجامع الزيتونة".

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قال رئيس اللجنة، فتحي الخميري، إن "القضاء أنصف حسين العبيدي في 2012، عن طريق قرار استئناف التعليم الزيتوني الأصلي لنشاطه، وجعله (العبيدي) على رأس مشيخة الجامع نظرا لأنه في السنوات ما قبل ثورة 2011 تعمد النظام الحاكم إنهاء هذا التعليم الزيتوني".

أضاف الخميري: "لكن بعد 2015، عادت محاصرة الجامع ومحاصرة التعليم الزيتوني، ما استدعانا للقيام بتقديم إذن (عريضة ) للمدعي العام قضت بإبقاء حسين العبيدي على رأس المشيخة، وتمكينه من المقر بحجة رسمية، وبناء عليها استلم المقر بحكم قضائي".

أشار إلى أنه "يوم 17 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لم يقتحم حسين العبيدي المقر ولم يحتله مثلما تم ترويجه في وسائل الاعلام، بل دخل إليه بطريقة قانونية".

عبّر الخميري عن استغرابه من انحياز سلطة الإشراف (وزارة الشؤون الدينية) لجهة وحيدة، مؤكدا أن "الدولة لم تلتزم بالقوانين وانساقت وراء ما تم ترويجه في الإعلام".

اعتبر أن "ما قامت به وزارة الشؤون الدينية هو فضيحة للدولة والنظام، لأنها لم تتقص ولم تحترم القوانين حيث إنه كان من الأجدر أن تنتظر قرار الطعن الذي لم يصدر بعد ومازال تحت أنظار القضاء".

أشار إلى أن "الوزارة لجأت لفرقة مكافحة الإجرام لاقتحام المقر، واستقوت بها على الشيخ حسين العبيدي"، وأن "وزير الشؤون الدينية (أحمد عظوم) تخلى عن نزاهته أمام القوى المعادية للتعليم الزيتوني".

وفي 18 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الدينية، في بيان، أنها اتخذّت كافة التدابير القانونية تجاه الشيخ حسين العبيدي ومن معه، وإخلاء الفضاء التابع لجامع الزيتونة.

وجددت الوزارة تأكيدها أنّ "بيوت الله جزء من الملك العام للدّولة، وهي السّلطة الوحيدة المخوّلة قانونا بالنظر في جميع المسائل المتعلّقة بها من دون استثناء والترخيص في أيّ نشاط داخل المساجد والفضاءات التابعة لها".