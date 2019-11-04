تركيا: سنعيد أسرى تنظيم الدولة لبلادهم حتى إن ألغيت جنسياتهم

أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الإثنين، أن بلاده ستعيد أسرى تنظيم الدولة، إلى دولهم، حتى وإن ألغيت جنسياتهم.

وكان صويلو قد ذكر في تصريحات مماثلة السبت الماضي، أن بلاده "ليست فندقاً لتنظيم الدولة من مواطني الدول الأخرى".

أبرز ما قاله الوزير التركي:

ما يقارب 1200 عنصر من تنظيم الدولة، في السجون التركية، سنعيدهم إلى بلادهم، حتى ولو جردوا من جنسياتهم.

خلال عملية نبع السلام، ألقينا القبض على 287 عنصراً من تنظيم الدولة، بينهم نساء وأطفال.

نعمل على إحالة عناصر التنظيم إلى القضاء، حيث سنرسلهم إما إلى السجون أو إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم.

تصريحات سابقة لصويلو:

تركيا نقلت عناصر لتنظيم الدولة، من رأس العين وتل أبيض، إلى سجون بمنطقة "درع الفرات"، شمال غرب سوريا.

هناك دول تتملص من استلام رعاياها المنتمين لتنظيم الدولة، عبر إسقاط الجنسية عنهم.

لا يمكن قبول تجريد عناصر تنظيم الدولة من الجنسية، وإلقاء العبء على عاتق الآخرين.

ليست هولندا فقط من تجرد إرهابيي تنظيم الدولة من الجنسية. بريطانيا أيضا تقوم بذلك.

الجميع يلجأ لأسهل السبل، بهدف التملص من المسؤولية الملقاة على عاتقه.

حملة أمنية

اعتقلت تركيا 410 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة في ولايات تركية عدة، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أحالت السلطات الموقوفين إلى القضاء، حيث حبس 40 منهم، وتم ترحيل البعض، فيما يتواصل التحقيق مع البعض الآخر.

أحد الموقوفين، مسؤول عما يسمى بالمعسكرات التدريبية لتنظيم الدولة، وكان يجند سنويا ما بين 500-2000 عنصر، وفق وزارة الداخلية.

عنصران من الموقوفين، كانا مسؤولين عن الأسلحة، والمعدات، والخدمات اللوجيستية.

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