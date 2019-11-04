تركيا: تأجيل تسليم الدفعة الثانية من منظومة إس-400 الصاروخية

قالت تركيا إن تسليم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 قد يتأجل إلى ما بعد الموعد المقرر في 2020 بسبب محادثات بشأن تبادل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.
التفاصيل
- إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية قال "نخطط لجدول زمني للعام المقبل. وعلى النقيض من الدفعة الأولى، هناك إنتاج مشترك وعملية نقل تكنولوجيا هنا".
- دمير: فكرة الإنتاج المشترك قد تغير الجدول الزمني ولدينا بعض الحساسيات تجاه القيام ببعض الإنتاج هنا. العمل الفني مستمر.
- دمير: روسيا عرضت بيع مقاتلات سوخوي-35 لتركيا، سنقيم العرض ونتخذ قراراً بعد التحليل الشامل للعرض وستخضع الجوانب المالية والاستراتيجية للعرض للدراسة ومن ثم فلا يوجد قرار فوري.
- دمير: لن يكون من الصواب أن نقول إن حقبة إف-35 انتهت وإن حقبة سوخوي-35 بدأت لكننا نقيم العرض.
خلفيات
- دب خلاف بين تركيا والولايات المتحدة الشريكان في حلف شمال الأطلسي(ناتو) بسبب شراء أنقرة منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي الروسية التي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع أنظمة الحلف الدفاعية وتشكل تهديدا لطائراتها المقاتلة إف-35.
- تلقت تركيا الدفعة الأولى من منظومة صواريخ (إس-400) في يوليو/تموز 2019 على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وتهديدها بفرض عقوبات على أنقرة.
- ردت الولايات المتحدة بإزالة اسم تركيا من برنامج طائرات إف-35، الذي كانت مشاركة فيه.
- تقول واشنطن إنها لا تزال تجري محادثات مع أنقرة "للانصراف" عن الأنظمة الروسية.
- رغم تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات بسبب تحرك أنقرة لشراء المنظومة الروسية، فقد لمحت تركيا إلى أنها قد تشتري مقاتلات روسية إذا رفضت الولايات المتحدة تسليم طائرات إف-35 التي اشترتها.