تركيا: تأجيل تسليم الدفعة الثانية من منظومة إس-400 الصاروخية

قالت تركيا إن تسليم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 قد يتأجل إلى ما بعد الموعد المقرر في 2020 بسبب محادثات بشأن تبادل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

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إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية قال "نخطط لجدول زمني للعام المقبل. وعلى النقيض من الدفعة الأولى، هناك إنتاج مشترك وعملية نقل تكنولوجيا هنا".

دمير: فكرة الإنتاج المشترك قد تغير الجدول الزمني ولدينا بعض الحساسيات تجاه القيام ببعض الإنتاج هنا. العمل الفني مستمر.

دمير: روسيا عرضت بيع مقاتلات سوخوي-35 لتركيا، سنقيم العرض ونتخذ قراراً بعد التحليل الشامل للعرض وستخضع الجوانب المالية والاستراتيجية للعرض للدراسة ومن ثم فلا يوجد قرار فوري.

دمير: لن يكون من الصواب أن نقول إن حقبة إف-35 انتهت وإن حقبة سوخوي-35 بدأت لكننا نقيم العرض.

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