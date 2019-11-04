البث الحي
سياسة|تركيا

تركيا: تأجيل تسليم الدفعة الثانية من منظومة إس-400 الصاروخية

صورة أرشيفية لصواريخ إس 400 الروسية
صورة أرشيفية لصواريخ إس 400 الروسية
4/11/2019

قالت تركيا إن تسليم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 قد يتأجل إلى ما بعد الموعد المقرر في 2020 بسبب محادثات بشأن تبادل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

التفاصيل
  • إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية قال "نخطط لجدول زمني للعام المقبل. وعلى النقيض من الدفعة الأولى، هناك إنتاج مشترك وعملية نقل تكنولوجيا هنا".
  • دمير: فكرة الإنتاج المشترك قد تغير الجدول الزمني ولدينا بعض الحساسيات تجاه القيام ببعض الإنتاج هنا. العمل الفني مستمر.
  • دمير: روسيا عرضت بيع مقاتلات سوخوي-35 لتركيا، سنقيم العرض ونتخذ قراراً بعد التحليل الشامل للعرض وستخضع الجوانب المالية والاستراتيجية للعرض للدراسة ومن ثم فلا يوجد قرار فوري.
  • دمير: لن يكون من الصواب أن نقول إن حقبة إف-35 انتهت وإن حقبة سوخوي-35 بدأت لكننا نقيم العرض.
خلفيات
  • دب خلاف بين تركيا والولايات المتحدة الشريكان في حلف شمال الأطلسي(ناتو) بسبب شراء أنقرة منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي الروسية التي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع أنظمة الحلف الدفاعية وتشكل تهديدا لطائراتها المقاتلة إف-35.
  • تلقت تركيا الدفعة الأولى من منظومة صواريخ (إس-400) في يوليو/تموز 2019 على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وتهديدها بفرض عقوبات على أنقرة.
  • ردت الولايات المتحدة بإزالة اسم تركيا من برنامج طائرات إف-35، الذي كانت مشاركة فيه.
  • تقول واشنطن إنها لا تزال تجري محادثات مع أنقرة "للانصراف" عن الأنظمة الروسية.
  • رغم تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات بسبب تحرك أنقرة لشراء المنظومة الروسية، فقد لمحت تركيا إلى أنها قد تشتري مقاتلات روسية إذا رفضت الولايات المتحدة تسليم طائرات إف-35 التي اشترتها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر