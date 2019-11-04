تجدد الاحتجاجات في لبنان بعد مسيرة دعم لعون

عاد المحتجون اللبنانيون مجددا إلى الشوارع بأعداد كبيرة بعد ساعات من تنظيم مسيرة ضخمة دعما للرئيس اللبناني ميشال عون.

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مساء الأحد، غصت ساحتا الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت بآلاف المتظاهرين، تحت شعار "أحد الوحدة"، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات مطالبة بإسقاط النظام.

الآلاف في ساحة الشهداء هتفوا بشعار "ارحل" متوجهين إلى الرئيس ميشال عون، اعتراضا على ما أسموه محاولة عون تنصيب نفسه وصيا على الحركة الاحتجاجية وسعيها ضد الفساد.

المحتجون في وسط بيروت رددوا هتافات "كلن يعني كلن"، في إشارة إلى المطالبة برحيل كل النخبة الحاكمة التي يتهمونها بنهب الدولة ودفعها نحو أزمة.

المحتجون دعوا إلى عصيان مدني وإضراب عام وقطع طرق الاثنين.

بعض الطرق حول بيروت شهدت قطعا لطرق بحسب ما أظهر بث مباشر لقنوات محلية.

المئات شاركوا في مسيرة انطلقت من المتحف الوطني إلى ساحة الشهداء المجاورة.

فيما تتنوع مطالب المتظاهرين، يجمع معظمهم على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مطلب رئيسي هو رحيل الطبقة السياسية برمّتها.

في مدينة طرابلس في شمال لبنان، احتشد الآلاف أيضاً ليل الأحد، في إطار مواصلة حراكهم والمطالبة بتسريع تشكيل حكومة.

كما تظاهر المئات في مدينة صيدا الجنوبية، وفي مدينتي صور والنبطية وهما معقلان لحركة أمل وحزب الله.

بعبدا