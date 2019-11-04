السودان.. قوى التغيير تتوافق على تسليم البشير للجنائية الدولية

أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، إذا برأه القضاء السوداني.

خلال المؤتمر ذاته، أعلن المتحدث باسم قوى التغيير، وجدي صالح، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير) الذي يشمل حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لمصلحة الدولة.

يُحاكم البشير أمام القضاء السوداني بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي"، بعد العثور على سبعة ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.