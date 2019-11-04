السنوار: المأزق السياسي داخل إسرائيل لا يسمح بإجراء مفاوضات لتحرير الأسرى

قال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، إنه لا يوجد صفقة مع الاحتلال حتى اللحظة لإطلاق سراح الاسرى.

وأضاف السنوار في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر، أن الفراغ السياسي في إسرائيل لا يُمكّن من إجراء مفاوضات لتحرير الأسرى.

وتابع قائلا "الاحتلال سيحاول إفشال الفرصة التاريخية لإجراء الانتخابات، التي من شأنها إخراج شعبنا وقضيتنا من مأزق الانقسام والتحديات الصعبة التي صارت خلال اتفاق أوسلو".

أبرز تصريحات السنوار لموقع الجزيرة مباشر:

الاحتلال يعيش مأزقا سياسيا على مستوى تشكيل الحكومة، والانتخابات أعيدت مرتين، وعلى الأرجح سيتم إعادتها مرة ثالثة ورابعة.

الوضع السياسي لدى الكيان الصهيوني، لا يسمح لهم بأخذ قرارات كبيرة، ولكن أؤكد لكل شعبنا ولأسرانا الأحباب الذين يرابطون في سجون الاحتلال، أننا على موعد لتحريرهم.

هذه قضية استراتيجية. لا يمكن أن نقبل أن يبقى أسرانا في السجون ونحن جاهزون لتحريرهم.

العدو لن يقبل بأن يتوحد شعبنا الفلسطيني، ولن يقبل بأن نغتنم هذه الفرصة بشكل صحيح لتحقيق أهداف شعبنا بالخروج من المأزق، ولن نسمح للعدو بإحباط هذه الخطوة.

نقف للعدو بالمرصاد وجاهزون للانتخابات.

جنودنا وجيشنا وكتائبنا على أتم جاهزية لرد الاحتلال وصده.

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