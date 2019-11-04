الأردن: إعادة مواطنين اثنين تحتجزهما إسرائيل "قبل نهاية الأسبوع"

قال الأردن، الإثنين، إن إسرائيل ستطلق قريبا سراح أردنيين اثنين احتجزتهما منذ شهور دون توجيه اتهام إليهما وذلك بعد عبورهما الحدود إلى الضفة الغربية.
التفاصيل
- وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قال إن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي سيعودان للبلاد "قبل نهاية الأسبوع".
- الأردن قال إن إسرائيل اعتقلتهما بصورة غير قانونية قبل عدة أشهر ولم توجه اتهامات لهما.
- الصفدي على تويتر: "الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وعبد الرحمن مهما كلّف الأمر".
- اعتقلت اللبدي (24 عاما) في أغسطس/آب بعد عبورها الحدود لحضور حفل زفاف عائلي. وبدأت إضرابا عن الطعام ونقلت إلى مستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.
- اعتقل مرعي (29 عاما) في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن عبر الحدود إلى الضفة الغربية لزيارة أقاربه.
- كانت هذه الواقعة سببا في استدعاء الأردن لسفيرها لدى إسرائيل.
- مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه جرى الاتفاق على التسليم بعد محادثات بين رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأردنية.
- مكتب نتنياهو: سفير الأردن الذي جرى استدعاؤه، الثلاثاء الماضي، سيعود إلى موقعه "خلال الأيام المقبلة".
- إسرائيل قالت في بيان بشأن إطلاق سراح الأردنيين إنها ترى أن علاقاتها مع الأردن "ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط".
خلفيات
- كان الصفدي قال الشهر الماضي إنه يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الاثنين.
- الصفدي قال إن حالتهما الصحية تدهورت بشدة وحذر من أن المملكة يمكنها تصعيد إجراءاتها إذا لم يطلق سراحهما.
- تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بالأساس ضد الفلسطينيين الذين يشتبه في ارتكابهم أنشطة مناهضة لإسرائيل.
- تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي قالت الأسبوع الماضي إن المعتقلين يشتبه في ارتكابهما مخالفات أمنية دون أن تحددها.