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سياسة|الأردن

الأردن: إعادة مواطنين اثنين تحتجزهما إسرائيل "قبل نهاية الأسبوع"

عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي
عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي
4/11/2019

قال الأردن، الإثنين، إن إسرائيل ستطلق قريبا سراح أردنيين اثنين احتجزتهما منذ شهور دون توجيه اتهام إليهما وذلك بعد عبورهما الحدود إلى الضفة الغربية.

التفاصيل
  • وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قال إن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي سيعودان للبلاد "قبل نهاية الأسبوع".
  • الأردن قال إن إسرائيل اعتقلتهما بصورة غير قانونية قبل عدة أشهر ولم توجه اتهامات لهما.
  • الصفدي على تويتر: "الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وعبد الرحمن مهما كلّف الأمر".
  • اعتقلت اللبدي (24 عاما) في أغسطس/آب بعد عبورها الحدود لحضور حفل زفاف عائلي. وبدأت إضرابا عن الطعام ونقلت إلى مستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.
  • اعتقل مرعي (29 عاما) في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن عبر الحدود إلى الضفة الغربية لزيارة أقاربه.
  • كانت هذه الواقعة سببا في استدعاء الأردن لسفيرها لدى إسرائيل.
  • مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه جرى الاتفاق على التسليم بعد محادثات بين رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأردنية.
  • مكتب نتنياهو: سفير الأردن الذي جرى استدعاؤه، الثلاثاء الماضي، سيعود إلى موقعه "خلال الأيام المقبلة".
  • إسرائيل قالت في بيان بشأن إطلاق سراح الأردنيين إنها ترى أن علاقاتها مع الأردن "ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط".
خلفيات
  • كان الصفدي قال الشهر الماضي إنه يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الاثنين.
  • الصفدي قال إن حالتهما الصحية تدهورت بشدة وحذر من أن المملكة يمكنها تصعيد إجراءاتها إذا لم يطلق سراحهما.
  • تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بالأساس ضد الفلسطينيين الذين يشتبه في ارتكابهم أنشطة مناهضة لإسرائيل.
  • تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي قالت الأسبوع الماضي إن المعتقلين يشتبه في ارتكابهما مخالفات أمنية دون أن تحددها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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