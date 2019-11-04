أمريكا تفرض عقوبات على الدائرة المقربة من المرشد الإيراني

أعلنت الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات على 9 شخصيات وكيان على ارتباط بإيران، حسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ40 لاقتحام طلاب إيرانيين السفارة الأمريكية بطهران عام 1979.

البيان

ورد في البيان أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، علي خامنئي، من ضمن الشخصيات الذين شملتهم العقوبات.

ذكر البيان أنه تم إدراج نجل خامنئي على قائمة العقوبات كونه "يمثل المرشد الإيراني بصفة رسمية رغم عدم اختياره أو تعيينه لمنصب حكومي على الإطلاق".

من المستهدفين أيضًا، حسب البيان، إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في إيران، ومحمد محمدي كلبايكاني، مدير مكتب المرشد الأعلى، ووحيد هاغانيان، مساعد كبير لخامنئي، كذلك غلام علي حداد عادل، حمو مجتبى خامنئي ومستشار لوالده.

بالنسبة للكيان المستهدف، فهو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

بدوره، قال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "وازرة الخزانة تستهدف اليوم المسؤولين غير المنتخبين من الدائرة المحيطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، الذين ينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار".

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين

العقوبات دليل على الغطرسة الأمريكية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت تسعة أشخاص مقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي، منهم مدير مكتبه وأحد أبنائه ورئيس السلطة القضائية، علامة على الرؤية الأمريكية المتغطرسة تجاه الشؤون الدولية.

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عن عباس موسوي المتحدث باسم الوزارة قوله "مثل هذه الإجراءات هي فقط دليل على عجز هذا النظام الأمريكي عن الاستفادة من الآليات الدبلوماسية والمنطقية والذي يمكن تقييمه في إطار رؤيته المتغطرسة تجاه سائر الدول والقضايا العالمية والدولية".

عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية