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سياسة

ألمانيا تندد بتسريع إيران تخصيب اليورانيوم وتدعوها للعودة للاتفاق النووي

وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس
وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس
4/11/2019

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، الإثنين، إن إعلان إيران تطوير أجهزة متقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم يهدد اتفاق عام 2015 النووي مع القوى العالمية داعيا طهران إلى العودة للاتفاق.

التفاصيل
  • ماس: إيران صنعت أجهزة طرد مركزي متطورة جدا، وهو ما لا يتماشى مع الاتفاق.
  • ماس: الإيرانيون أعلنوا في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي أنهم لن يلتزموا بالاتفاق النووي فيما يتعلق بمجال الأبحاث والتطوير، ونعتقد أن هذا غير مقبول.
خلفيات
  • رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أعلن، الإثنين، أن طهران تشغل الآن 60 من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة آي.آر-6 وأن علماءها يطورون جيلا جديدا من أجهزة الطرد المركزي باسم آي.آر-9 سرعته 50 مثلا بالمقارنة بالجيل الأول من الأجهزة.
  • تقلص إيران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وإعلانها إعادة فرض العقوبات على طهران في محاولة لإرغامها على إعادة التفاوض حول قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي.
  • بموجب الاتفاق مسموح فحسب لإيران بتخصيب اليورانيوم بأكثر قليلا من خمسة آلاف من الجيل الأول من أجهزتها للطرد المركزي آي.آر-1 التي تعتبر على نطاق واسع عتيقة.
  • بإمكان أجهزة الطرد المركزي الجديدة آي.آر-6 تخصيب اليورانيوم بعشرة أمثال سرعة الأجهزة آي.آر-1.
  • تنفي طهران السعي في أي وقت لصناعة قنبلة نووية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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