ألمانيا تندد بتسريع إيران تخصيب اليورانيوم وتدعوها للعودة للاتفاق النووي

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، الإثنين، إن إعلان إيران تطوير أجهزة متقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم يهدد اتفاق عام 2015 النووي مع القوى العالمية داعيا طهران إلى العودة للاتفاق.

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ماس: إيران صنعت أجهزة طرد مركزي متطورة جدا، وهو ما لا يتماشى مع الاتفاق.

ماس: الإيرانيون أعلنوا في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي أنهم لن يلتزموا بالاتفاق النووي فيما يتعلق بمجال الأبحاث والتطوير، ونعتقد أن هذا غير مقبول.

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