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سياسة|مصر

مصر: إحالة محمد علي للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي

رجل الأعمال المصري محمد علي
رجل الأعمال المصري محمد علي
30/11/2019

قررت نيابة التهرب الضريبي في مصر، السبت، إحالة الفنان ورجل الأعمال محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالتهرب الضريبي.

وينشر "علي" مقاطع فيديو في صفحته على فيسبوك يتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته وبعض قيادات الجيش بالفساد، ودعا لمظاهرات تطالب برحيله.

التفاصيل
  • وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر قضائية قولها إن التحقيقات كشفت أن "علي" بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة "تهرب من سداد الضريبة بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية".
  • المصادر أضافت أن التحقيقات تمت بناء على طلب وزير المالية بإحالة "علي" إلى النيابة العامة، وأعقبها طلب تحريك الدعوى الجنائية ضده.
خلفيات
  • محمد علي هو مقاول وفنان مصري ظهر في عدة مقاطع فيديو اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات بالجيش بالفساد وإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السيسي.
  • خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة استجابة لدعوات محمد علي للمطالبة برحيل السيسي، واعتقلت السلطات على إثرها أكثر من 4 آلاف شخصا بحسب منظمات حقوقية.
  • المظاهرات لم تكن فقط في قلب العاصمة المصرية وإنما امتدت إلى عدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور ومقاطع الفيديو.
المصدر : الجزيرة مباشر
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