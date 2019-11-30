مصر: إحالة محمد علي للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي

قررت نيابة التهرب الضريبي في مصر، السبت، إحالة الفنان ورجل الأعمال محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالتهرب الضريبي.

وينشر "علي" مقاطع فيديو في صفحته على فيسبوك يتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته وبعض قيادات الجيش بالفساد، ودعا لمظاهرات تطالب برحيله.

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وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر قضائية قولها إن التحقيقات كشفت أن "علي" بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة "تهرب من سداد الضريبة بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية".

المصادر أضافت أن التحقيقات تمت بناء على طلب وزير المالية بإحالة "علي" إلى النيابة العامة، وأعقبها طلب تحريك الدعوى الجنائية ضده.

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