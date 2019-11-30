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قناة إسرائيلية: ضباط مصريون زاروا مستوطنة عقب سقوط قذيفة فيها

إحدى النقاط الحدودية بين مصر وإسرائيل
إحدى النقاط الحدودية بين مصر وإسرائيل
30/11/2019

كشفت القناة "12" الإسرائيلية، عن زيارة أجراها ضباط كبار من الجيش المصري إلى مستوطنة نيتساريم قرب الحدود مع مصر، في أعقاب سقوط قذيفة الثلاثاء الماضي تسببت بأضرار جسيمة.

التفاصيل
  • أوضحت القناة عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أن الضباط المصريين التقوا مسؤولين كبارا في قيادة الجيش الإسرائيلي للتحقيق المشترك في الحادثة.
  • القناة أضافت أن القذيفة سقطت في ناد للشباب وبالقرب من رياض الأطفال، ما أدى إلى دمار واسع ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
  • نقلت القناة عن السكان المحليين أن الحادث "كان أمرا مخيفا وحدثت معجزة عظيمة حالت دون وقوع إصابات".
خلفيات
  • على خلاف علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين البلدين، منذ عام 1979، على إثر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.
  • تعتبر مصر والأردن الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تقيمان علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.
  • العلاقة بين إسرائيل والنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، شهدت تحسنًا كبيرًا هو الأفضل منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
  • السيسي أكد في مقابلة تليفزيونية مع قناة "سي بي إس" الأمريكية متانة العلاقات بين مصر وإسرائيل، موضحا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد "الإرهابيين" في شمال سيناء.
المصدر : الجزيرة مباشر
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