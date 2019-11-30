قناة إسرائيلية: ضباط مصريون زاروا مستوطنة عقب سقوط قذيفة فيها

كشفت القناة "12" الإسرائيلية، عن زيارة أجراها ضباط كبار من الجيش المصري إلى مستوطنة نيتساريم قرب الحدود مع مصر، في أعقاب سقوط قذيفة الثلاثاء الماضي تسببت بأضرار جسيمة.
التفاصيل
- أوضحت القناة عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أن الضباط المصريين التقوا مسؤولين كبارا في قيادة الجيش الإسرائيلي للتحقيق المشترك في الحادثة.
- القناة أضافت أن القذيفة سقطت في ناد للشباب وبالقرب من رياض الأطفال، ما أدى إلى دمار واسع ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
- نقلت القناة عن السكان المحليين أن الحادث "كان أمرا مخيفا وحدثت معجزة عظيمة حالت دون وقوع إصابات".
خلفيات
- على خلاف علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين البلدين، منذ عام 1979، على إثر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.
- تعتبر مصر والأردن الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تقيمان علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.
- العلاقة بين إسرائيل والنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، شهدت تحسنًا كبيرًا هو الأفضل منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
- السيسي أكد في مقابلة تليفزيونية مع قناة "سي بي إس" الأمريكية متانة العلاقات بين مصر وإسرائيل، موضحا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد "الإرهابيين" في شمال سيناء.