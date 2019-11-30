قناة إسرائيلية: ضباط مصريون زاروا مستوطنة عقب سقوط قذيفة فيها

كشفت القناة "12" الإسرائيلية، عن زيارة أجراها ضباط كبار من الجيش المصري إلى مستوطنة نيتساريم قرب الحدود مع مصر، في أعقاب سقوط قذيفة الثلاثاء الماضي تسببت بأضرار جسيمة.

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أوضحت القناة عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أن الضباط المصريين التقوا مسؤولين كبارا في قيادة الجيش الإسرائيلي للتحقيق المشترك في الحادثة.

القناة أضافت أن القذيفة سقطت في ناد للشباب وبالقرب من رياض الأطفال، ما أدى إلى دمار واسع ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

نقلت القناة عن السكان المحليين أن الحادث "كان أمرا مخيفا وحدثت معجزة عظيمة حالت دون وقوع إصابات".

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