شاهد: مظاهرات مؤيدة للحكومة في الجزائر دعما للانتخابات

خرج مؤيدون للحكومة الجزائرية إلى الشوارع اليوم السبت للتعبير عن تضامنهم معها قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل والتي ترفضها الحركة الاحتجاجية المناوئة للحكومة.

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