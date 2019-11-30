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سياسة

شاهد: مظاهرات مؤيدة للحكومة في الجزائر دعما للانتخابات

30/11/2019

خرج مؤيدون للحكومة الجزائرية إلى الشوارع اليوم السبت للتعبير عن تضامنهم معها قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل والتي ترفضها الحركة الاحتجاجية المناوئة للحكومة.

التفاصيل
  • شارك في المسيرات التي نظمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين ما يزيد على عشرة آلاف شخص في عدد من المدن بأنحاء البلاد.
  • هذا هو أكبر تعبير عن التضامن حتى الآن من جانب جماعات مؤيدة للحكومة، في مواجهة الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة التي بدأت منذ شهر فبراير/شباط حين خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة برحيل السلطة القائمة وابتعاد الجيش عن السياسة.
  • أجبرت ضغوط المحتجين رئيس الجزائر المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على ترك السلطة في أبريل/نيسان في حين احتجزت السلطات عشرات الشخصيات البارزة بتهم فساد.
  • لكن عشرات الألوف من الأشخاص واصلوا احتجاجاتهم الأسبوعية للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة بالكامل.
  • ودفع الجيش، وهو المؤسسة الأقوى في الجزائر، باتجاه إجراء انتخابات في 12 من ديسمبر/كانون الأول بوصفها السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة.
  • ويرفض المحتجون إجراء الانتخابات ويرون أنها لن تكون حرة أو نزيهة ما دام الحرس القديم في السلطة.
  • ويأتي تنظيم المسيرات اليوم ردا على الاحتجاجات الأسبوعية. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تدعو للمشاركة في الانتخابات من أجل الجزائر.
  • كما ردد المشاركون هتافات تؤكد تضامنهم مع الجيش وقائده أحمد قايد صالح الذي يطالبه المشاركون في الاحتجاجات الأسبوعية بأن يتبع خطى بوتفليقة ويتنحى.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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