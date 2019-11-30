شاهد| غندور: سنقاوم قرار حل "حزب المؤتمر الوطني" في السودان

قال إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني، في السودان إنه لن يقبل بقرار حل الحزب وسيقاومه بالطرق المشروعة، مضيفا أن من حل الحزب يخشى مواجهته في انتخابات نزيهة.

أبرز تصريحات غندور

لن نعترف بقانون حل حزب المؤتمر الوطني الصادر من المجلس السيادي والحكومة الانتقالية.

سنمضي في الإطار القانون الذي كفل لنا حق المعارضة السلمية.

لا يمكن أن نقبل حل حزبنا بجرة قلم.

من قام بحل حزب يخشى مواجهة حزب المؤتمر الوطني في أي انتخابات نزيهة.

نحن في انتظار تقديم من تم اعتقالهم من حزب المؤتمر الوطني للمحاكمة أو إطلاق سراحهم فورا.

الثورة قامت على الظلم وعلى الحكومة لكنها لم تجرم من ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني.

كفرنا بالانقلابات العسكرية وسنقاومها والجيش مكان احترامنا وسنبقى على ذلك.

حزب المؤتمر الوطني لا يتملك أي مليشيا عسكرية.

قانون حل حزب المؤتمر الوطني جاء من الخارج.

البعض يريد أن يمحو من خريطة السودان حزبا بأكمله وهذا غير ممكن.

مستعدون لمحاكمة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة.

نريد أن نبقى ونمارس حقنا السياسي.

لا ندعي أننا نمثل الإسلام ولا أننا حماته.

من قاموا بحل الحزب يسعون إلى إقصاء من يدعو لكريم الأخلاق في السودان.

سنكون أول من ينادي بمعاقبة الفاسدين ومصادرة أموالهم.

يتعين على الحكومة التي حلت الحزب أن تعلن أسماء من أخرج أموالا في البلاد بطرق غير مشروعة.

التصريحات عن الأموال المنهوبة دغدغة للمشاعر لتمرير حل الحزب.

لا ننكر وجود فاسدين لكن يتعين محاسبتهم هم وحدهم بدلا من حل حزب بأكمله.

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