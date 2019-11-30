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سياسة

شاهد: جماهير تونسية تهتف "السيسي عدو الله"

30/11/2019

هتفت جماهير "النجم الساحلي" التونسي غاضبة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباراة جمعت الفريق بالنادي الأهلي المصري أمس الجمعة في العاصمة التونسية.

التفاصيل
  • تعالت هتافات الجماهير التونسية بهتاف "لا إله إلا الله السيسي عدو الله".
  • انتهت المباراة لصالح النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء ضمن فعاليات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
  • ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها السيسي لهتافات مناهضة ضده خلال مباراة كرة قدم.
  • وسبق أن هتفت جماهير مباراة شباب بلوزداد الجزائري وضيفه بيراميدز المصري في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم في سبتمبر/أيلول الماضي.
  • كما أن مظاهرات الجزائر شهدت أيضا هتافات مناهضة للسيسي في السابق، ففي شهر يونيو/حزيران الماضي هتف آلاف الجزائريين في الجمعة الـ18 للحراك، ضد الرئيس المصري مرددين شعارات منددة به وبسياسته.
  • ردد المتظاهرون وسط العاصمة الجزائر آنذاك هتاف "لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله " أيضا، رافعين صور الرئيس الراحل محمد مرسي والذي توفي خلال محاكمته.
المصدر : الجزيرة مباشر
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