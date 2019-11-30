شاهد: جماهير تونسية تهتف "السيسي عدو الله"

هتفت جماهير "النجم الساحلي" التونسي غاضبة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباراة جمعت الفريق بالنادي الأهلي المصري أمس الجمعة في العاصمة التونسية.

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