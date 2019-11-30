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شاهد| الحرية والتغيير: قرار حل حزب البشير تأخر

مستور أحمد، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير
مستور أحمد، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير
30/11/2019

قال مستور أحمد، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير، إن ثورة قامت على نظام حزب المؤتمر الوطني وقرار الحل جاء متأخرا.

أبرز تصريحات مستور أحمد
  • ثورة شعبية قامت ضد هذا النظام بأكمله والمؤتمر الوطني محوره.
  • حل المؤتمر الوطني هو إجراء لوضع الدولة يدها على الأموال التي نهبت من الدولة والمؤسسات التي وضع يده عليها.
  • الثورة هي من قالت كلامها والإجراء أتى متأخرا.
  • عهد الحزب الواحد الذي يتحكم في مصائر البلاد انتهى.
  • القضاء من المسائل التي طالها التسييس والتخريب في عهد النظام البائد.
  • الحكومة الجديدة بدأت في إصلاح القوانين المعيبة وإصلاح الخلل.
  • الخطوة جاءت لتنفيذ مطالب الثورة.
  • المؤتمر الوطني هو مؤسسة غير شرعية لأنه أتى بعد انقلاب عسكري.
  • أية منافسة يتحدث عنها المؤتمر الوطني وقد قامت عليه ثورة؟
  • الثورة أكبر استفتاء لرفض نظام المؤتمر الوطني.
  • الفرحة عمت الشعب السوداني بعد قرا حل المؤتمر الوطني.
  • خطوة حل المؤتمر الوطني خطوة مهمة في استعادة أموال البلد المنهوبة.
  • النظام السابق ومنسوبيه ومؤسساته هم من استولوا على أموال الدولة.
  • ليست هناك نية للانتقام.
  • الإجراء الطبيعي أن يحاكم رموز المؤتمر الوطني على الانقلاب العسكري في عام 1989.

 

خلفيات
  • أقر مجلسا السيادة الانتقالي والوزراء في السودان الخميس قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير ليصبح قانونا ساريا.
  • ونشر التلفزيون الرسمي خبر عاجلاً عن إقرار القانون خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
  • واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك -في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك- أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة".
المصدر : الجزيرة مباشر
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