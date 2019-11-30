رئيس البرازيل يتهم ليوناردو دي كابريو بتمويل حرائق الأمازون

اتهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو بتمويل الحرائق التي تشتعل في غابات الأمازون المطيرة في أحدث هجوم من قبل الزعيم اليميني.

التفاصيل

بولسونارو قال إن دي كابريو مول الحرائق التي تشتعل في غابات الأمازون من دون تقديم أي دليل، في أحدث هجوم من قبل الزعيم اليميني في إلقاء المسؤولية عن حرائق الغابات والتي أثارت قلقا دوليا.

كان بولسونارو يعلق على منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن الصندوق العالمي للحياة البرية دفع أموالا من أجل صور التقطها رجال إطفاء متطوعون يفترض أنها استخدمت بعد ذلك من أجل جمع تبرعات من بينها تبرع قيمته 500 ألف دولار قدمه دي كابريو.

نفى الصندوق العالمي للحياة البرية تلقيه مساهمة من دي كابريو أو حصوله على صور من رجال الإطفاء.

قال بولسونارو خلال تصريحات مقتضبة أمام قصر الرئاسة " ليوناردو دي كابريو رجل رائع أليس كذلك؟ أعطى أموالا لحرق الأمازون".

الممثل الأمريكي ليناردو دي كابريو

التغير المناخي

نفى دي كابريو تبرعه للصندوق العالمي للحياة البرية، وقال في بيان إن "شعب البرازيل يعمل على إنقاذ تراثه الطبيعي والثقافي ولكن لم نمول المنظمات المستهدفة على الرغم من استحقاقها الدعم ".

اشتهر دي كابريو بدفاعه عن البيئة في مواجهة التغير المناخي، حتى إن هذا الموضوع كان محور كلمته عند فوزه بجائزة الأوسكار بعد طول انتظار.

قال آنذاك في كلمته" تغير المناخ حقيقي. إنه يحدث الآن. إنه التهديد الأكثر إلحاحاً الذي يواجه الأنواع بكاملها. نحن بحاجة إلى العمل معاً لوقف المماطلة".

يعتبر ممثل هوليوود كذلك بأنه من المدافعين بقوة عن مكافحة التغير المناخي وتحدث مرارا عن قضايا بيئية ومن بينها حرائق غابات الأمازون.

تعد مؤسسته التي تركز على المشروعات التي "تحمي الحياة البرية المعرضة للخطر من الانقراض" جزءا من مؤسسة "تحالف الأرض" (إيرث الاينس).

سبق أن هاجم النجم العالمي، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشدة بعد انتخابه وقال" إنه أمر يدعو للأسف، كوكبنا مهدد بقرار متهور من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب، اليوم الكرة الأرضية تعاني، إنه لمن المهم أن نفعل شيئا اليوم أكثر من أي وقت مضى".