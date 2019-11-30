داخلية البحرين: إجراءات قانونية ضد إعلامي أساء لـ"دولة شقيقة"

قالت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، إنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخص قام بنشر مقطع مصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءة لـ"دولة شقيقة".
(مكافحة الجرائم الإلكترونية): اتخاذ الاجراءات القانونية حيال شخص ، إثر قيامه بنشر مقطع مصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءة لدولة شقيقة
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 30, 2019
البحرين | القبض على المذيع السابق في تلفزيون البحرين محمد الشرقاوي (الشروقي) (البشري) لإساءته لدولة الكويت pic.twitter.com/XLy9mDgUNt
— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) November 30, 2019
على الخارجية الكويتية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اعلامي بحريني ظهر في فيديو يتطاول فيه على الشعب الكويتي وهو امر مرفوض ولن نسمح للأبواق المأجورة اشعال الفتنه بين الشعوب الخليجيه نتمنى من الأشقاء في مملكة البحرين ان تتخذ الاجراءات الرادعه ضد الإمعه المأجور
— فيصل الكندري (@fkandari) November 29, 2019
📌 السؤال :
مين اللي طلب منك تتكلم عن السعودية ولا تدافع عنها ؟!!!!!
اتوقع احنا كسعوديين ( لو في أي اساءة علينا ) عندنا لسان نرد وما نحتاج مرتزقة من امثالك ترد عنا ….
كل يوم اتأكد أن عمق العلاقة بين
🇰🇼🇸🇦 مضايقه كثير ناس ….😜
( جعلكم من ذا واردى يارب 🤲🏼) #محمد_البشري pic.twitter.com/qHG3FErL2C
— ثـامـر العبيــد (@ThamerAlobaid2) November 29, 2019
https://twitter.com/AHAY02578159/status/1200729675703758848?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/wakpolitician/status/1200712146478387201?ref_src=twsrc%5Etfw