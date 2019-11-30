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سياسة

داخلية البحرين: إجراءات قانونية ضد إعلامي أساء لـ"دولة شقيقة"

الإعلامي البحريني محمد البشري
الإعلامي البحريني محمد البشري
30/11/2019

قالت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، إنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخص قام بنشر مقطع مصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءة لـ"دولة شقيقة".

التفاصيل
  • الداخلية البحرينية قالت في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للوزارة اتخدت الإجراءات القانونية ضد الشخص، من دون ذكر اسمه ولا مزيد من التفاصيل.

  • كان الإعلامي والكاتب البحريني محمد البشري نشر مقطع فيديو تضمن إساءة وتطاولا على الشعب الكويت وبعض الناشطين هناك.
  • عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي طالبوا وزارة الخارجية الكويتية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البشري لتطاوله على الشعب الكويتي.

  • النائب فيصل الكندري قال في تغريدة على تويتر إن هذا "التطاول أمر مرفوض ولن نسمح للأبواق المأجورة بإشعال الفتنة بين الشعوب الخليجية".
  • الكندري طالب من السلطات في مملكة البحرين باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من وصفه بـ"الإمعة المأجور".

خلفيات
  • قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 علاقاتها بشكل كامل مع قطر وفرضوا حصارا عليها، بعد أن اتهموها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، رغم نفي الدوحة.
  • تتخذ الكويت موقفا محايدا من الأزمة الخليجية، ويقوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بدور الوساطة من أجل حل الأزمة.

https://twitter.com/AHAY02578159/status/1200729675703758848?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/wakpolitician/status/1200712146478387201?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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