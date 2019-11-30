داخلية البحرين: إجراءات قانونية ضد إعلامي أساء لـ"دولة شقيقة"

قالت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، إنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخص قام بنشر مقطع مصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءة لـ"دولة شقيقة".

التفاصيل

الداخلية البحرينية قالت في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للوزارة اتخدت الإجراءات القانونية ضد الشخص، من دون ذكر اسمه ولا مزيد من التفاصيل.

(مكافحة الجرائم الإلكترونية): اتخاذ الاجراءات القانونية حيال شخص ، إثر قيامه بنشر مقطع مصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءة لدولة شقيقة — Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 30, 2019

كان الإعلامي والكاتب البحريني محمد البشري نشر مقطع فيديو تضمن إساءة وتطاولا على الشعب الكويت وبعض الناشطين هناك.

عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي طالبوا وزارة الخارجية الكويتية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البشري لتطاوله على الشعب الكويتي.

البحرين | القبض على المذيع السابق في تلفزيون البحرين محمد الشرقاوي (الشروقي) (البشري) لإساءته لدولة الكويت pic.twitter.com/XLy9mDgUNt — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) November 30, 2019

النائب فيصل الكندري قال في تغريدة على تويتر إن هذا "التطاول أمر مرفوض ولن نسمح للأبواق المأجورة بإشعال الفتنة بين الشعوب الخليجية".

الكندري طالب من السلطات في مملكة البحرين باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من وصفه بـ"الإمعة المأجور".

على الخارجية الكويتية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اعلامي بحريني ظهر في فيديو يتطاول فيه على الشعب الكويتي وهو امر مرفوض ولن نسمح للأبواق المأجورة اشعال الفتنه بين الشعوب الخليجيه نتمنى من الأشقاء في مملكة البحرين ان تتخذ الاجراءات الرادعه ضد الإمعه المأجور — فيصل الكندري (@fkandari) November 29, 2019

خلفيات

قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 علاقاتها بشكل كامل مع قطر وفرضوا حصارا عليها، بعد أن اتهموها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، رغم نفي الدوحة.

تتخذ الكويت موقفا محايدا من الأزمة الخليجية، ويقوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بدور الوساطة من أجل حل الأزمة.

📌 السؤال : مين اللي طلب منك تتكلم عن السعودية ولا تدافع عنها ؟!!!!! اتوقع احنا كسعوديين ( لو في أي اساءة علينا ) عندنا لسان نرد وما نحتاج مرتزقة من امثالك ترد عنا …. كل يوم اتأكد أن عمق العلاقة بين

🇰🇼🇸🇦 مضايقه كثير ناس ….😜 ( جعلكم من ذا واردى يارب 🤲🏼) #محمد_البشري pic.twitter.com/qHG3FErL2C — ثـامـر العبيــد (@ThamerAlobaid2) November 29, 2019

https://twitter.com/AHAY02578159/status/1200729675703758848?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/wakpolitician/status/1200712146478387201?ref_src=twsrc%5Etfw