تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم جسر لندن

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هجوم الطعن على جسر لندن، الذي أسفر عن مقتل شخصين بالإضافة إلى المهاجم، وإصابة ثلاثة أخرين.

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وكالة أنباء أعماق التابعة للتنظيم نقلت عن مصدر به أن الهجوم الذي وقع الجمعة عند جسر لندن من تنفيذ أحد مقاتليه.

التنظيم قال إن الهجوم نفذ استجابة لدعوته باستهداف الدول المشاركة في التحالف الذي يقاتل التنظيم.

الإعلان يأتي بعد تأكيد السلطات البريطانية أن الشخص الذي نفذ الهجوم، سبقت إدانته بتهم "إرهابية" وتم إطلاق سراحه العام الماضي.

إلى جانب مقتل رجل وامرأة، أسفر الهجوم أيضا عن إصابة ثلاثة آخرين، رجل وامرأتين.

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