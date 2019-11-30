الشرطة الهولندية: اعتقال مشتبه به في حادث طعن لاهاي

قالت الشرطة الهولندية إنها اعتقلت رجلا (35 عاما) على صلة بحادث الطعن الذي وقع الجمعة في لاهاي وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

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الشرطة قالت في بيان إن المتشبه به "لا يملك منزلا ثابتا ولا مكانا للإقامة"، مشيرة إلى أنه "تم نقله الى مركز للشرطة حيث سيتم استجوابه".

الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على "سيناريوهات عدة" وأنه "من المبكر جدا التكهن" بشأن طبيعة الهجوم.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن المشتبه به الموقوف هو رجل تعود أصوله إلى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

متحدثة باسم الشرطة قالت في وقت سابق إنه ليس لديها حتى الآن وصف للمشتبه به، ولكنها أشارت إلى أن البيان الذي أصدرته الشرطة في بادئ الأمر وقالت فيه إن المشتبه به في الأربعينيات وينحدر من شمال أفريقيا خطأ.

الشرطة قالت في البداية إنها تبحث "عن رجل أسمر البشرة إلى حد ما" عمره بين 40 و50 عاما ويرتدي معطفا أسود وسروالا رياضيا رماديا، قبل أن تتراجع عن ذلك وتؤكد أن "تحريات معمقة" لا تزال جارية.

الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة عادوا إلى منازلهم مساء الجمعة بعدما تلقوا علاجا في المستشفى. وهم ثلاثة قاصرين، فتى في الثالثة عشرة وفتاتان في الخامسة عشرة.

الهجوم وقع في أحد المتاجر الكبرى على شارع "غروتي ماركتشترات" التجاري الذي يشهد زحاما كبيرا، والواقع في أكبر حي تجاري في المدينة غير بعيد من مبنى البرلمان، حيث يقع أيضا مقر الحكومة.

وأظهرت مشاهد نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي زبائن اصابهم الهلع يفرون بعيدا من المكان.

الهجوم أثار هلعا في لاهاي، وجاء بعد بضع ساعات من هجوم مماثل في لندن ارتكبه سجين سابق مدان وأسفر عن مقتل شخصين.