الشرطة الهولندية: اعتقال مشتبه به في حادث طعن لاهاي

قالت الشرطة الهولندية إنها اعتقلت رجلا (35 عاما) على صلة بحادث الطعن الذي وقع الجمعة في لاهاي وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.
الشرطة قالت في البداية إنها تبحث "عن رجل أسمر البشرة إلى حد ما" عمره بين 40 و50 عاما ويرتدي معطفا أسود وسروالا رياضيا رماديا، قبل أن تتراجع عن ذلك وتؤكد أن "تحريات معمقة" لا تزال جارية.
الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة عادوا إلى منازلهم مساء الجمعة بعدما تلقوا علاجا في المستشفى. وهم ثلاثة قاصرين، فتى في الثالثة عشرة وفتاتان في الخامسة عشرة.
الهجوم وقع في أحد المتاجر الكبرى على شارع "غروتي ماركتشترات" التجاري الذي يشهد زحاما كبيرا، والواقع في أكبر حي تجاري في المدينة غير بعيد من مبنى البرلمان، حيث يقع أيضا مقر الحكومة.
وأظهرت مشاهد نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي زبائن اصابهم الهلع يفرون بعيدا من المكان.