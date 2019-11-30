"أبله وقزم سياسي".. كوريا الشمالية تحذر آبي بصاروخ باليستي حقيقي

شنت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية هجوما على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووصفته بأنه "أبله وقزم سياسي".

الهجوم على آبي جاء لوصفه أحدث اختبار أجرته بيونغ يانغ لقاذفة صواريخ ضخمة متعددة الفوهات بأنه اختبار لصاروخ باليستي وحذرت من أنه قد يرى صاروخا حقيقيا في المستقبل القريب.

التفاصيل

أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين قصيري المدي إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم الخميس في رابع اختبار "لقاذفتها الجديدة العملاقة المتعددة الفوهات" مع إبداء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "رضاه بشكل كبير" عن أحدث اختبار.

في أعقاب تلك التجربة قال آبي يوم الخميس إن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ يشكل تهديدا لليابان والمجتمع الدولي وإن طوكيو ستراقب الموقف مع شركائها.

وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قالت نقلا عن نائب المدير العام لإدارة الشؤون اليابانية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية "يمكن أن يقال إن آبي الأحمق الوحيد في العالم وأغبي رجل عرفه التاريخ على الإطلاق لعدم قدرته على التمييز بين صاروخ

ومنظومة قاذفة صواريخ متعددة الفوهات أثناء اطلاعه على التقرير المصاحب للصور.

نائب المدير أضاف "آبي ربما يرى ما هو صاروخ باليستي حقيقي في المستقبل غير البعيد وأمامه مباشرة.. آبي لا يعدو عن كونه أبله تماما وقزما سياسيا لا مثيل له في العالم".

وسائل إعلام محلية قالت إن زعيم كوريا الشمالية أشرف على "اختبار ناجح" لمنظومة إطلاق الصواريخ وأبدى "رضاه الكبير" عن التجربة.

صورة من اختبار الصورايخ نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية

خلفيات