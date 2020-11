قناة "العربية" تحرف تصريحات وزير الخارجية التركي لتهاجم قطر

حرفت قناة "العربية" السعودية تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عقب لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتتخذ منها ذريعة لمهاجمة الدوحة.

At our meeting in #Doha w/Amir @TamimBinHamad of brotherly #Qatar, conveyed greetings of President @RTErdogan. Thanked for Qatar’s support to #OperationPeaceSpring. pic.twitter.com/QAVH47LyCC

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 3, 2019