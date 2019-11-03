حملة تضامن بعد حظر تويتر جميع حسابات شبكة قدس الإخبارية

أوقف موقع تويتر جميع منصات شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية دون سابق إنذار، وبهذا القرار تكون الشبكة قد حُجبت عن مئات الآلاف من متابعي حساباتها المختلفة على تويتر.

وبعد ساعات من الحجب أطلق ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الشبكة تحت وسم (twitterblocksQudsn#) أي "تويتر يحجب شبكة قدس".

تضييق على المحتوى الفلسطيني

عبر الوسم طالب المغردون موقع تويتر بالتراجع عن قرار حجب حسابات الشبكة التي تعتبر الأوسع انتشارًا في فلسطين بين نظيراتها من الشبكات الإخبارية على منصات التواصل الاجتماعي.

إدارة تويتر تُغلق صفحة "المنار" على تويتر وشبكة "القدس". سبب المنع في الحالتيْن هو حظر معارضة ومقاومة العدوّ الاسرائيلي وليس أي سبب آخر. تريد تويتر تعميم نموذج خطاب أنظمة الخليج المُهادن نحو الاحتلال. — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) November 2, 2019

اشتكى المغردون أيضا من الحملات المتواصلة لمواقع التواصل على المحتوى الفلسطيني.

محزن جدا خبر إيقاف تويتر لحسابات شبكة قدس. حسابات الشبكة كانت المصدر الأول فلسطنييا على تويتر، وإشعارات حساب العاجل كانت بتخليني متابع كل شي بيصير في البلد. التحدي بيصير أصعب والمسؤولية أكبر.

كل التضامن مع فريق الشبكة، وبتمنى يقدروا يستعيدو عملها قريبا. #twitterblocksQudsn pic.twitter.com/wyuVDJq36r — أحمد البيقاوي (@Biqawi) November 2, 2019

تضامن واسع مع شبكة قدس

شهدت منصات التواصل حملة مساندة لشبكة قدس الإخبارية واستنكارا لخطوة تويتر.

الصحفي أحمد جرار: كنا نظن أن تويتر يمتلك مساحة من التعبير أكبر من فيسبوك، فإذا به ينضم لحلف الاحتلال الاسرائيلي برفض أي صوت فلسطيني حُر.

جرار: حذف الحسابات وتكميم الأفواه هو قرار الجبناء والضعفاء، ولا يمكن أن يتم إخراس صوت الصحافة والإعلام الحُر في عصرنا الحديث.

تويتر على خطى فيسبوك في الحظر والتقييد ومصادرة الرأي.. مواقع التواصل لم تعد تُطاق #twitterblocksQudsn — إسلام بدر (@islambader1988) November 2, 2019

الإعلامي إسلام بدر: تويتر على خطى فيسبوك في الحظر والتقييد ومصادرة الرأي. مواقع التواصل لم تعد تُطاق.

الصحفي محمد الداية: قبل أيام، السلطة برام الله حجبت أكثر من 50 موقعًا إلكترونيًا من ضمنهم موقع شبكة قدس المحظور أصلًا من قبل.

@Twitter ما هو تفسيركم لإغلاق شبكة قدس الإخبارية، هذه الشبكة الإعلامية التي تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية في التغطية والنشر.

من غير المنطقي أن تصبح @twitter مكان لكتم الصوت، لذلك نتمنى مراجعة هذا القرار. #twitterblocksQudsn pic.twitter.com/aI2tvsp1jV — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) November 2, 2019

ليست وحدها

سبق أن تعرضت حسابات فلسطينية في فيسبوك لتقييد وفرض إجراءات عقابية متتابعة في ضوء الضغوط الإسرائيلية.

مركز صدى سوشال أصدر تقريره الشهري الذي أظهر أن نسبة الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني في شهر أكتوبر/تشرين الأول في تزايد هائل.

المركز اعتبر أن موقع فيسبوك يتصدر مواقع التواصل من حيث الانتهاكات، إذ تم رصد 145 انتهاكًا متنوعًا ومئات حالات الحظر من خاصية البث المباشر للصفحات والنشطاء والإعلاميين الفلسطينيين.

في اطار الحملة المستمرة ضد المحتوى الفلسطيني

إدارة موقع تويتر تغلق كل حسابات شبكة قدس الاخبارية pic.twitter.com/pI2oi6vVnb — مركز صدى سوشال (@SadaSocialPs) November 2, 2019

مدير مركز صدى سوشال إياد الرفاعي: موقع تويتر دخل تحت عباءة الاحتلال وانصاع للضغوط الإسرائيلية وباشر بمحاربة المحتوى الفلسطيني والباكورة حذف حسابات شبكة قدس.

الرفاعي: الاحتلال ومن رأس الهرم يمارس عمليات تبديل للمعنى للفلسطيني عبر المنصات الرقمية. ونحن نتفرج.

تويتر دخل تحت عباءة الاحتلال وانصاع للضغوطات الإسرائيلية وباشر بمحاربة المحتوى الفلسطيني والباكورة حذف حسابات شبكة قدس.

الاحتلال ومن رأس الهرم يمارس عمليات تبديل للمعنى وكي وعي للفلسطيني عبر المنصات الرقمية، ونحن.. نحن نتفرج 🙂 #TwittrBlocksQudsn#FBblockspalestine pic.twitter.com/AIVMXyg2k9 — iyad alrefaie (@IyadAlrefaie) November 2, 2019

حظر #شبكة_قدس عبر تويتر بعد محاربتها عبر فيسبوك ثم حجبها بقرار من السلطة الفلسطينية بجانب عدد من المواقع المستقلة أو المعارضة لا يمكن التعاطي معه في سياق تعاطي اعتيادي لشركات التواصل بما يضمن الحفاظ على سياساتها. الأمر يشي بعمل منظم يستهدف طمس الرواية الفلسطينية وحجب الحقائق — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) November 2, 2019

https://twitter.com/Ghalianno/status/1190587501800542209?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Abeermajed65/status/1190723898414895104?ref_src=twsrc%5Etfw

📌حان الوقت لمحاسبة #تويتر #فيسبوك بالمقاطعة من حقنا ان نعبر عن رأينا ونكشف للعالم حقيقة #اسرائيل المجرمة

its the time to Boycott #twitter #facebook it is our right to let the world knows about #Israel crimes #twitterblocksQudsn #فلسطين pic.twitter.com/F9f6Uq0jJW — Dr.Mohamed Rahmani د. محمد رحماني (@ph_mrahmani) November 2, 2019

شبكة قدس التي حجبت من السلطة واليوم من تويتر ومحاربة متواصله من فيسبوك، منحازة للحق الفلسطيني انطلقت عام ٢٠١١ واليوم تحظى بأكبر متابعة من فلسطين والوطن العربي، حجب تويتر يأتي ضمن محاربة المحتوى الفلسطيني، كل الدعم لهذه الشبكة التي لا تقف بالحياد في فلسطين#twitterblocksQudsn — Alaa Rayan علاء ريان (@alaarayyan9) November 2, 2019

This is outrageous. Twitter has arbitrarily suspended multiple Palestinian media accounts. @QudsNen is a crucial source for anyone seeking information on Palestine. These accounts should be reinstated immediately and Twitter should ensure it never happens again. https://t.co/xX3XCuaDPE — Dan Cohen (@dancohen3000) November 2, 2019