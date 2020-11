حملة تضامن بعد حظر تويتر جميع حسابات شبكة قدس الإخبارية

أوقف موقع تويتر جميع منصات شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية دون سابق إنذار، وبهذا القرار تكون الشبكة قد حُجبت عن مئات الآلاف من متابعي حساباتها المختلفة على تويتر.

وبعد ساعات من الحجب أطلق ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الشبكة تحت وسم (twitterblocksQudsn#) أي "تويتر يحجب شبكة قدس".

