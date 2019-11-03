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سياسة

حملة تضامن بعد حظر تويتر جميع حسابات شبكة قدس الإخبارية

3/11/2019

أوقف موقع تويتر جميع منصات شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية دون سابق إنذار، وبهذا القرار تكون الشبكة قد حُجبت عن مئات الآلاف من متابعي حساباتها المختلفة على تويتر.

وبعد ساعات من الحجب أطلق ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الشبكة تحت وسم (twitterblocksQudsn#) أي "تويتر يحجب شبكة قدس".

تضييق على المحتوى الفلسطيني
  • عبر الوسم طالب المغردون موقع تويتر بالتراجع عن قرار حجب حسابات الشبكة التي تعتبر الأوسع انتشارًا في فلسطين بين نظيراتها من الشبكات الإخبارية على منصات التواصل الاجتماعي.

  • اشتكى المغردون أيضا من الحملات المتواصلة لمواقع التواصل على المحتوى الفلسطيني.

تضامن واسع مع شبكة قدس
  • شهدت منصات التواصل حملة مساندة لشبكة قدس الإخبارية واستنكارا لخطوة تويتر.
  • الصحفي أحمد جرار: كنا نظن أن تويتر يمتلك مساحة من التعبير أكبر من فيسبوك، فإذا به ينضم لحلف الاحتلال الاسرائيلي برفض أي صوت فلسطيني حُر.
  • جرار: حذف الحسابات وتكميم الأفواه هو قرار الجبناء والضعفاء، ولا يمكن أن يتم إخراس صوت الصحافة والإعلام الحُر في عصرنا الحديث.

  • الإعلامي إسلام بدر: تويتر على خطى فيسبوك في الحظر والتقييد ومصادرة الرأي. مواقع التواصل لم تعد تُطاق.
  • الصحفي محمد الداية: قبل أيام، السلطة برام الله حجبت أكثر من 50 موقعًا إلكترونيًا من ضمنهم موقع شبكة قدس المحظور أصلًا من قبل.

ليست وحدها
  • سبق أن تعرضت حسابات فلسطينية في فيسبوك لتقييد وفرض إجراءات عقابية متتابعة في ضوء الضغوط الإسرائيلية.
  • مركز صدى سوشال أصدر تقريره الشهري الذي أظهر أن نسبة الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني في شهر أكتوبر/تشرين الأول في تزايد هائل.
  • المركز اعتبر أن موقع فيسبوك يتصدر مواقع التواصل من حيث الانتهاكات، إذ تم رصد 145 انتهاكًا متنوعًا ومئات حالات الحظر من خاصية البث المباشر للصفحات والنشطاء والإعلاميين الفلسطينيين.

  • مدير مركز صدى سوشال إياد الرفاعي: موقع تويتر دخل تحت عباءة الاحتلال وانصاع للضغوط الإسرائيلية وباشر بمحاربة المحتوى الفلسطيني والباكورة حذف حسابات شبكة قدس.
  • الرفاعي: الاحتلال ومن رأس الهرم يمارس عمليات تبديل للمعنى للفلسطيني عبر المنصات الرقمية. ونحن نتفرج.

https://twitter.com/Ghalianno/status/1190587501800542209?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Abeermajed65/status/1190723898414895104?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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