حملة تضامن بعد حظر تويتر جميع حسابات شبكة قدس الإخبارية

أوقف موقع تويتر جميع منصات شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية دون سابق إنذار، وبهذا القرار تكون الشبكة قد حُجبت عن مئات الآلاف من متابعي حساباتها المختلفة على تويتر.
وبعد ساعات من الحجب أطلق ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الشبكة تحت وسم (twitterblocksQudsn#) أي "تويتر يحجب شبكة قدس".
إدارة تويتر تُغلق صفحة "المنار" على تويتر وشبكة "القدس". سبب المنع في الحالتيْن هو حظر معارضة ومقاومة العدوّ الاسرائيلي وليس أي سبب آخر. تريد تويتر تعميم نموذج خطاب أنظمة الخليج المُهادن نحو الاحتلال.
— asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) November 2, 2019
محزن جدا خبر إيقاف تويتر لحسابات شبكة قدس.
حسابات الشبكة كانت المصدر الأول فلسطنييا على تويتر، وإشعارات حساب العاجل كانت بتخليني متابع كل شي بيصير في البلد.
التحدي بيصير أصعب والمسؤولية أكبر.
كل التضامن مع فريق الشبكة، وبتمنى يقدروا يستعيدو عملها قريبا.
#twitterblocksQudsn pic.twitter.com/wyuVDJq36r
— أحمد البيقاوي (@Biqawi) November 2, 2019
تويتر على خطى فيسبوك في الحظر والتقييد ومصادرة الرأي..
مواقع التواصل لم تعد تُطاق #twitterblocksQudsn
— إسلام بدر (@islambader1988) November 2, 2019
@Twitter ما هو تفسيركم لإغلاق شبكة قدس الإخبارية، هذه الشبكة الإعلامية التي تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية في التغطية والنشر.
من غير المنطقي أن تصبح @twitter مكان لكتم الصوت، لذلك نتمنى مراجعة هذا القرار.
#twitterblocksQudsn pic.twitter.com/aI2tvsp1jV
— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) November 2, 2019
في اطار الحملة المستمرة ضد المحتوى الفلسطيني
إدارة موقع تويتر تغلق كل حسابات شبكة قدس الاخبارية pic.twitter.com/pI2oi6vVnb
— مركز صدى سوشال (@SadaSocialPs) November 2, 2019
تويتر دخل تحت عباءة الاحتلال وانصاع للضغوطات الإسرائيلية وباشر بمحاربة المحتوى الفلسطيني والباكورة حذف حسابات شبكة قدس.
الاحتلال ومن رأس الهرم يمارس عمليات تبديل للمعنى وكي وعي للفلسطيني عبر المنصات الرقمية، ونحن.. نحن نتفرج 🙂 #TwittrBlocksQudsn#FBblockspalestine pic.twitter.com/AIVMXyg2k9
— iyad alrefaie (@IyadAlrefaie) November 2, 2019
حظر #شبكة_قدس عبر تويتر بعد محاربتها عبر فيسبوك ثم حجبها بقرار من السلطة الفلسطينية بجانب عدد من المواقع المستقلة أو المعارضة لا يمكن التعاطي معه في سياق تعاطي اعتيادي لشركات التواصل بما يضمن الحفاظ على سياساتها. الأمر يشي بعمل منظم يستهدف طمس الرواية الفلسطينية وحجب الحقائق
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) November 2, 2019
https://twitter.com/Ghalianno/status/1190587501800542209?ref_src=twsrc%5Etfw
تويتر @TwitterMENA يُعلق حسابات شبكة قدس الإخبارية @qudsn @Qudsn_Brk #الحجب_جريمة #فلسطين pic.twitter.com/v1Zz6PEDui
— Yasser (@yasserashour95) November 1, 2019
https://twitter.com/Abeermajed65/status/1190723898414895104?ref_src=twsrc%5Etfw
📌حان الوقت لمحاسبة #تويتر #فيسبوك بالمقاطعة من حقنا ان نعبر عن رأينا ونكشف للعالم حقيقة #اسرائيل المجرمة
its the time to Boycott #twitter #facebook it is our right to let the world knows about #Israel crimes #twitterblocksQudsn #فلسطين pic.twitter.com/F9f6Uq0jJW
— Dr.Mohamed Rahmani د. محمد رحماني (@ph_mrahmani) November 2, 2019
شبكة قدس التي حجبت من السلطة واليوم من تويتر ومحاربة متواصله من فيسبوك، منحازة للحق الفلسطيني انطلقت عام ٢٠١١ واليوم تحظى بأكبر متابعة من فلسطين والوطن العربي، حجب تويتر يأتي ضمن محاربة المحتوى الفلسطيني، كل الدعم لهذه الشبكة التي لا تقف بالحياد في فلسطين#twitterblocksQudsn
— Alaa Rayan علاء ريان (@alaarayyan9) November 2, 2019
This is outrageous. Twitter has arbitrarily suspended multiple Palestinian media accounts. @QudsNen is a crucial source for anyone seeking information on Palestine. These accounts should be reinstated immediately and Twitter should ensure it never happens again. https://t.co/xX3XCuaDPE
— Dan Cohen (@dancohen3000) November 2, 2019
تويتر يغلق جميع حسابات #شبكة_قدس أفضل منصة إعلامية يقوم عليها الشباب من مختلف الأطياف في #فلسطين
إدعموهم في هذه الحملة #twitterblocksQudsn
— Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) November 2, 2019