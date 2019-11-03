بنغلاديش تطالب بإعادة عاملة من السعودية تعرضت لاعتداء جنسي [فيديو]

طالبت حكومة بنغلاديش، الأحد، بإعادة عاملة من السعودية نشرت مقطع فيديو مؤثر قالت فيها إنها تعرضت لاعتداء جنسي، مسلطة الضوء على الاستغلال الذي تعاني منه العمالة الآسيوية في الخارج.

التفاصيل

العاملة البنغلاديشية سومي أكتير قالت في مقطع فيديو نشرته على فيسبوك وتمت مشاركته آلاف المرات تعرضها لـ"اعتداءات جنسية بلا رحمة" من قبل أرباب عملها السعوديين، ما أثار احتجاجات في العاصمة البنغالية دكا ضد ما يتعرض له العمال هناك.

أكتير البالغة 25 عاما: "ربما لن أعيش لفترة أطول. أرجوكم أنقذوني، لقد سجنوني لمدة 15 يوما وبالكاد قدموا لي أي طعام. لقد أحرقوا يدي بالزيت الساخن".

حكومة بنغلاديش دعت، الأحد، الوكالة الرسمية المسؤولة عن تصدير اليد العاملة الى إعادة أكتير إلى الوطن "في أسرع وقت".

زوجها سراج الإسلام قال إنه "يحاول اعادتها لكنه لم يستطع".

المتحدث باسم الحكومة أتيكور رحمن: دكا تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التوظيف العشوائية، وسط مزاعم بأن هذه الشركات تسيء معاملة العاملات وتبيعهن لوسطاء.

لكن وزير الخارجية آي كاي عبد المؤمن أكد، الخميس الماضي، أن حكومته لن تعمد إلى منع النساء من السفر إلى السعودية للعمل.

وزير خارجية بنغلاديش: السعودية أقرت بتعرض البعض لإساءات "لكن هذا يحدث لعدد قليل من الأشخاص. وليست الحكومة السعودية من تسيء إليهم".

إساءات سابقة

ظهر فيديو أكتير بعد استرجاع جثمان العاملة نظمة بيغوم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

عائلة بيغوم البالغة 42 عاما كانت قد قالت إنها اتصلت بهم مستغيثة مرارا قبل وفاتها لتطلب انقاذها بعد تعرضها للتعذيب.

عائلة بيغوم قالت إنها توفيت بسبب مرض لم تتم معالجته.

قالت المرأتان إنهما وعدتا بالعمل في أحد المستشفيات، لكن تم خداعهما وأرسلتا للعمل كخادمات في المنازل.

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