انتهاء إضراب موظفي "أونروا" بالأردن بعد الاستجابة لمطالبهم

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية انتهاء إضراب موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد التوصل إلى اتفاق مع الوكالة.

انتهاء الإضراب

الوزارة قالت في بيان إن "الإضراب، الذي بدأ اليوم، انتهى بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات أجرتها وزارة الخارجية بالتشاور مع لجنة المتابعة (التابعة لاتحاد العاملين المحليين في الأونروا) ومع إدارة الوكالة الأممية".

وزير الخارجية أيمن الصفدي قال في البيان نفسه إن "الاتفاق أخذ بعين الاعتبار المطالَب المشروعة للعاملين وظروف الوكالة المادية وقبل كل ذلك مصلحة اللاجئين وحقوقهم في العيش بكرامة وفي التعليم وفِي العناية الصحية".

الصفدي اعتبر أن حماية وكالة أونروا "أولوية في السياسة الخارجية الأردنية".

وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ذكرت أنه بموجب الاتفاق سيحصل الموظفون في مؤسسات الأونروا بالأردن من الدرجة الوظيفية الثانية حتى الثامنة على علاوة تبلغ 100 دينار أردني (140 دولارا) بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل.

كما سيتم منح جميع الموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الوظيفية العشرين زيادة قدرها 70 دينارا (قرابة 100 دولار) بما يشمل قطاعات الصحة وصندوق التمويل الصغير.

موظفو أونروا في الأردن بدأوا الأحد إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بعلاوة مالية.

يبلغ عدد العاملين في الوكالة بالأردن نحو 7 آلاف موظف.

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