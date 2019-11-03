انتهاء إضراب موظفي "أونروا" بالأردن بعد الاستجابة لمطالبهم

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية انتهاء إضراب موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد التوصل إلى اتفاق مع الوكالة.
انتهاء الإضراب
- الوزارة قالت في بيان إن "الإضراب، الذي بدأ اليوم، انتهى بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات أجرتها وزارة الخارجية بالتشاور مع لجنة المتابعة (التابعة لاتحاد العاملين المحليين في الأونروا) ومع إدارة الوكالة الأممية".
- وزير الخارجية أيمن الصفدي قال في البيان نفسه إن "الاتفاق أخذ بعين الاعتبار المطالَب المشروعة للعاملين وظروف الوكالة المادية وقبل كل ذلك مصلحة اللاجئين وحقوقهم في العيش بكرامة وفي التعليم وفِي العناية الصحية".
- الصفدي اعتبر أن حماية وكالة أونروا "أولوية في السياسة الخارجية الأردنية".
- وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ذكرت أنه بموجب الاتفاق سيحصل الموظفون في مؤسسات الأونروا بالأردن من الدرجة الوظيفية الثانية حتى الثامنة على علاوة تبلغ 100 دينار أردني (140 دولارا) بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل.
- كما سيتم منح جميع الموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الوظيفية العشرين زيادة قدرها 70 دينارا (قرابة 100 دولار) بما يشمل قطاعات الصحة وصندوق التمويل الصغير.
- موظفو أونروا في الأردن بدأوا الأحد إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بعلاوة مالية.
- يبلغ عدد العاملين في الوكالة بالأردن نحو 7 آلاف موظف.
خلفيات
- أونروا تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
- أونروا تقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.
- حسب الأونروا، يبلغ عدد مدارسها في الأردن 171 مدرسة يتعلم بها 122 ألف طالب وطالبة في 10 مخيمات.
- يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأردن مليونين و300 ألف نسمة، بينما يقطن المخيمات حوالي 410 آلاف نسمة.
- الوكالة الأممية تواجه أزمة كبيرة في التمويل، بعد أن قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أغسطس/ آب 2018، وقف تمويلها كليا لأونروا، بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.