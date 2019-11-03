المرشد الإيراني: ماكرون إما ساذج أو متواطئ

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب متلفز، الأحد، معارضته لأي حوار أو مفاوضات مع واشنطن، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 40 لحصار السفارة الأمريكية في طهران.

وأكد خامنئي أن بلاده ستواصل رفضها القاطع لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، ووصف بأنه عدو لدود، كما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولته الترتيب لمحادثات بين واشنطن وطهران.

أبرز تصريحات المرشد الإيراني:

لا حوار مع واشنطن

الذين يرون في المفاوضات مع الولايات المتحدة الحل لكل المشاكل هم على خطأ بلا شك. التفاوض مع أمريكا لن يؤدي إلى شيء لأنها بكل تأكيد لن تقدم أي تنازلات.

أحد سبل الحد من التدخل السياسي لأمريكا هو رفض إجراء أي محادثات معها. هذا يعني أن إيران لن ترضخ لضغوط أمريكا.

الطرف المقابل سيعتبر قبول إيران للتفاوض بمثابة استسلام، ويريد أن يثبت أن سياسة الضغوط القصوى كانت صحيحة، ومن ثم فإنه لن يقدم أي تنازل.

لو قبلنا بالمفاوضات، لطرح الأمريكيون موضوع الصواريخ ولقالوا، على سبيل المثال، إن الصواريخ الإيرانية يجب أن يبلغ مداها 150 كيلومترًا كحد أقصى.

لو قبل المسؤولون الإيرانيون ذلك، لكان تدميرًا لبلدنا، وإذا لم يوافقوا فإننا سوف لن نحصل على أي شيء.

البعض يحرف حقائق التاريخ ويعتبر أن الخلاف مع الولايات يعود إلى أزمة الرهائن عام 1979، لكنه يمتد الى مؤامرة أغسطس/آب 1953 (في إشارة إلى الانقلاب على حكومة محمد مصدق).

لم تتغير الولايات المتحدة منذ عقود. تواصل ذات السلوك العدائي الشرير ونفس الديكتاتورية الدولية. دائمًا ما تضمر أمريكا العداء لإيران.

انتقاد ماكرون

خامنئي: الرئيس الفرنسي الذي يقول إن اجتماعًا سيحل المشكلات بين طهران وأمريكا إما ساذج أو متواطئ مع أمريكا.

كان ماكرون قد حاول الترتيب لاجتماع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، لكنه لم يفلح في مسعاه هذا.

حظر خامنئي على المسؤولين الإيرانيين عقد أي محادثات مع واشنطن إلا إذا عادت للاتفاق النووي ورفعت جميع العقوبات.

الرئيس الإيراني حسن روحاني "يمين" والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون (غيتي)

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