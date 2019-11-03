السعودية: طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب المحلي

دشنت شركة النفط الوطنية السعودية أخيرا طرحها العام الأولي، الأحد، معلنة عزمها الإدراج في البورصة المحلية، وهو ما قد يكون أكبر إدراج في العالم.

التفاصيل

الطرح يأتي مع سعي المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية وإقامة الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.

لكن في إعلانها المنتظر منذ وقت طويل، لم تكشف الشركة الأعلى ربحية في العالم، سوى القليل من التفاصيل المحددة عن عدد الأسهم التي ستبيعها أو التسعير أو موعد الإطلاق.

مصرفيون: المستثمرون سيقيمون الشركة على الأرجح عند 1.5 تريليون دولار تقريبا، أي أقل من تقييم بتريليوني دولار ذكره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما اقترح فكرة الطرح العام للمرة الأولى قبل نحو أربعة أعوام.

أرامكو لم تذكر نوع الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الأمن بعد هجمات غير مسبوقة على منشأتي نفط تابعتين لها في سبتمبر/أيلول الماضي.

رويترز: أرامكو قد تطرح ما بين 1 أو 2 % من أسهمها في البورصة المحلية لتجمع ما بين 20 و40 مليار دولار.

ستتفوق صفقة أرامكو بأكثر من 25 مليار دولار على رقم قياسي حققته شركة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية من طرحها الأولي في 2014.

ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو قال إن اليوم هو الفرصة المواتية للمستثمرين الجدد لحصد مزايا من قدرة أرامكو على تحقيق قيمة، وتعزيزها على المدى البعيد.

الرميان: الشركة ستمضي الأيام العشرة المقبلة في إجراء محادثات مع المستثمرين واستكشاف مدى اهتمامهم وسيتبع ذلك تحديد نطاق السعر.

الرميان: القرار بشأن الإدراج الدولي لأسهم أرامكو سيتخذ في المستقبل.

لم يحدد الرميان إطارا زمنيا أو مكانا للإدراج في الخارج.

الرميان: تقييم الشركة ينبغي أن يتحدد بعد الجولة الترويجية للطرح.

ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو

جاري روس الرئيس التنفيذي لشركة بلاك جولد إنفستورز قال إن بيع حصة صغيرة من أرامكو في سوق ضيقة يعطي المملكة المزيد من السيطرة لدفع قيمة الشركة فوق القيمة العادلة لها.

وفقا لحسابات رويترز، بلغ صافي ربح أرامكو في الربع الثالث من العام الجاري 21.1 مليار دولار.

الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر قال إن الشركة ستصدر نشرة الطرح الأولي في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

لتيسير إتمام الصفقة، تعتمد السعودية على توافر الائتمان السهل للمستثمرين الأفراد والمساهمات الكبيرة من السعوديين الأثرياء.

روري فايف المدير لدى مينا أدفايزرز قال أيا كان ما ستحققه هذه الجولة المحلية، ومع كون اللاعبين المحليين مدفوعين دفعا للاستثمار، فإن المستثمرين الدوليين سيقيمون الأمر بما يقل كثيرا عن توقعات ولي العهد.

استمالة المستثمرين

البورصة السعودية تراجعت بنسبة 2%، الأحد، بعد إعلان أرامكو.

مديرو صناديق ومحللون يقولون إن المؤشر الرئيسي هبط قرابة الخُمس منذ مايو/أيار الماضي، مع بيع مؤسسات محلية أسهما للاستعداد لصفقة أرامكو.

صلاح شما مدير الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون لأسهم الأسواق الناشئة قال إن بعض المستثمرين المحليين قد يبيعون أسهما أخرى من أجل تحويل استثماراتهم إلى أرامكو، فيما سيصبح "ألما آنيا لتحصيل مكاسب آجلة".

لطمأنة المستثمرين، قالت الشركة اليوم إن الحكومة ستتخلى عن حقها في الحصول على نصيب في توزيعات الأرباح النقدية على أسهم أرامكو، لتعطي الأولوية لحملة الأسهم الجدد.

ستخفض أرامكو أيضا رسوم الامتياز التي تدفعها للحكومة. وستتبنى نظاما تصاعديا لرسوم الامتياز، يسري من أول من يناير/كانون الثاني 2020، بمعدل حدي يبلغ 15 % لما يصل إلى 70 دولارا للبرميل، و45 % لما بين 70 و100 دولار، و80 % إذا ارتفع السعر عن ذلك.

أرامكو: هيئة السوق المالية السعودية أصدرت استثناء لمؤسسات الاستثمار الأجنبية غير الموجودة داخل المملكة للاكتتاب.

سيحق للمستثمرين السعوديين الحصول على سهم مجاني مقابل كل عشرة أسهم يحتفظون بها لمدة 180 يوما بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للأسهم المجانية 100 سهم.

مع تقييم أرامكو عند 1.5 تريليون دولار، ستظل قيمتها أعلى 50% على الأقل من الشركتين الأعلى قيمة في العالم، مايكروسوفت وآبل، اللتين تبلغ القيمة السوقية لكل منهما نحو تريليون دولار.

لكن طرح 1% من الأسهم سيجمع نحو 15 مليار دولار فقط لخزائن الدولة.

تظهر بيانات رفينيتيف أن الطرح سيضع أرامكو في المرتبة الحادية عشرة لأكبر طرح أولي على الإطلاق.

حسنين مالك رئيس استراتيجية الأسهم لدى تليمر قال إن "هناك حاجة لوضع الطرح العام الأولي لأرامكو في سياق تنويع موارد الاقتصاد عموما: فمن المحتمل أن تكون حصيلة الطرح أقل من توزيعات أرباح أرامكو التي تلقتها الحكومة في النصف الأول من 2019 وحده".

الوقت المناسب

ظلت وول ستريت في حالة ترقب شديد لبيع أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، لحصة منذ أن أعلن ابن سلمان النبأ في 2016.

أرامكو كلفت 27 بنكا بالعمل على الصفقة بينها سيتي جروب وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان ومورغان ستانلي.

تحطمت آمال إدراج دولي ناجح لنحو خمسة في المئة من أسهم الشركة عند وقف البيع العام الماضي وسط جدل بشأن مكان إدراج أرامكو في الخارج.

أرامكو قالت إن الجدول الزمني للطرح الأولي تأجل لأنها بدأت عملية شراء حصة نسبتها 70 في المئة في صانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

عادت الاستعدادات للطرح الأولي في الصيف بعدما جذبت أرامكو اهتماما كبيرا لأول إصداراتها من السندات الدولية الذي كان يعتبر تدريبا على بناء العلاقات مع المستثمرين قبل بيع الأسهم.

رويترز: إعلان الإدراج الذي كان متوقعا يوم 20 من أكتوبر/تشرين الأول تأجل بعدما قال مستشارون إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستقطاب مستثمرين رئيسيين.

دفع تنامي حركة مكافحة تغير المناخ واستخدام تقنيات جديدة تراعي البيئة، بعض مديري الصناديق، خاصة في الولايات المتحدة وأوربا، إلى الابتعاد عن قطاعي النفط والغاز.

أجبر إصدار السندات الشركة المتكتمة على الكشف عن أوضاعها المالية للمرة الأولى، بما في ذلك ربح صاف بقيمة 111 مليار دولار.

قالت أرامكو اليوم، الأحد، إنها تنوي الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح نقدية للأسهم العادية بقيمة 75 مليار دولار على الأقل في 2020.

سيعني هذا عائدا للسهم قدره 5% في حال تقييم الشركة عند 1.5 تريليون دولار، وهو أقل من ذلك الذي يعرضه منافسون مثل رويال داتش شل التي تفيد بيانات رفينيتيف أن توزيعات الأرباح لديها تزيد على ستة بالمئة.

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