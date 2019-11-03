الانتخابات الفلسطينية: هنية يؤكد موافقة عباس على إجرائها

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية إن وفد لجنة الانتخابات المركزية، أبلغ حركته بموافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته حركة "حماس" بمدينة غزة، عقب انتهاء اجتماعها مع وفد اللجنة الذي وصل القطاع، صباح الأحد، برئاسة حنا ناصر، رئيس اللجنة.

الموافقة على إجراء الانتخابات

أضاف هنية: " اليوم كان بمثابة استمرار للحوارات، لبناء المشهد الإيجابي الذي حدث في اللقاء السابق، وتلقينا من ناصر ردا من محمود عباس بالموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهو رد شكل القاعدة الجامعة للموقف المشترك الذي سنعمل عليه".

أكد هنية أن حركته تتمسك بإجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس أيضا، إلى جانب قطاع غزة والضفة الغربية.

قال هنية: " أكدنا أن تكون الانتخابات شاملة نبدأها بالرئاسية والتشريعية وصولًا إلى إعادة بناء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا داخل فلسطين وفي الشتات".

بيّن هنية أن حركته خلال الاجتماع "استحضرت الكثير من الخطوط العامة، والتفاصيل التي عرضتها الفصائل من أجل تأمين عملية انتخابية ناجحة لتنطلق الانتخابات في ظل مناخ مريح".

أوضح هنية أن الحوارات مع لجنة الانتخابات مستمرة حتى يشعر الشعب أنه " أصبح فعليا أمام بدء الانتخابات".

أشار هنية إلى ترحيب بعض الدول الشقيقة (لم يسمّها) وجامعة الدول العربية، بموقف حركته من الانتخابات.

أشار هنية إلى أن تلك الأطراف أبدت استعدادها لـ "تذليل أية عقبات، والمشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات لضمان حريتها ونزاهتها".

رئيس اللجنة حنا ناصر قال في كلمه له على هامش المؤتمر: "سائرون نحو الانتخابات، ولا توجد مشاكل إلا وسنقوم بتذليلها بتوافق جميع القوى والفصائل".

في السياق ذاته، قال رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، في كلمة له عقب انتهاء الاجتماع: " لن نسمح للاحتلال أن يعطل هذا المسار الكبير؛ لأن البقاء في هذا المأزق يخدمه".

السنوار: نحن عبرنا عن موقفنا بشكل واضح أننا كنا وسنظل إيجابيين، لأننا مقتنعون أن الانتخابات هي فرصة للخروج المأزق الحالي الذي تمر به القضية الفلسطينية، وفرصة لتحقيق الوحدة والشراكة، وأن يعبّر شعبنا عن رأيه من خلال صندوق الانتخابات.

السنوار: الانتخابات التي نتحدث عنها ستجري في الداخل، ونؤكد ضرورة أن يكون لأهلنا في الشتات دورهم في اختيار القيادة الفلسطينية، لكننا قلنا إننا إيجابيون، وكنا وسنظل جاهزين، وسنذلل كل العقبات التي من شأنها أن تقف في وجه هذا المسار.

السنوار: أكدنا كما أكدت كل الفصائل على ضرورة إجراء لقاء وطني فلسطيني ليضع كل القضايا على الطاولة لتذليل كل العقبات في طريق إجراء هذه الانتخابات، واغتنام هذه الفرصة لتحقيق المطلب الوطني بالخروج من هذه المأزق.

السنوار: اللقاء يجب أن يناقش قضية مهمة جدا، وهي إجراء الانتخابات في القدس، وإذا ما التقينا فأنا متأكد بأننا سنخرج بطريقة لحل هذه المشكلة.

هنية خلال مؤتمر صحفي عقدته حركة "حماس"، بمدينة غزة، عقب انتهاء اجتماعها مع وفد لجنة الانتخابات الفلسطينية

خلفيات

في وقت سابق الأحد، وصل إلى غزة، وفد اللجنة برئاسة ناصر، برفقة المدير التنفيذي هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، للمرة الثانية خلال أسبوع.

في 27 من أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي، وصل وفد اللجنة إلى القطاع، في زيارة استمرت 3 أيام.

وفد اللجنة عقد آنذاك، اجتماعاته مع حركة "حماس" والفصائل، تباحثوا خلالها حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد على ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

حركة "حماس"، أعلنت موافقتها على عدم تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو الموقف الذي كانت ترفضه سابقا.

وتحكم "حماس"، قطاع غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها عباس، الضفة الغربية، منذ بداية الانقسام الفلسطيني، عام 2007.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.