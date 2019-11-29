مقتل العشرات في العراق والصدر يدعو لرحيل الحكومة "لحقن الدماء"

قتل عشرات العراقيين في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في العاصمة بغداد وعدد من المدن جنوب البلاد، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة إلى الاستقالة "فورا لحقن الدماء".

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في الناصرية، قتل 20 متظاهرا على الأقل وأصيب عشرات آخرون جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على محتجين أغلقوا جسرا وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

آلاف العراقيين تحدوا حظرا للتجول فرضته السلطات ونزلوا للشوارع للمشاركة في جنازات القتلى، كما تجمعت أعداد من المحتجين عند مركز للشرطة في المدينة.

محافظ ذي قار عادل الدخيلي استقال من منصبه احتجاجا على مقتل المتظاهرين في مدينة الناصرية

وكالة الأناضول نقلت عن بيان لقائد شرطة محافظة ذر قار اللواء الركن محمد زيدان نفيه إصدار أوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين، مشيرا أنه "حصل احتكاك بين القوات الأمنية القادمة من خارج المحافظة، والمتظاهرين".

البيان أكد حرص الشرطة "على سلامة أبنائنا من المتظاهرين وأفراد الشرطة على حد سواء".

زيدان طالب "قادة المظاهرات السلمية ووجهاء المدينة وشيوخ العشائر، بالتدخل والسيطرة على حالة الاستياء التي سيمر بها أبناؤنا من جراء الأحداث".

زيدان دعا إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار والظهور برفضهم لهذه الأفعال، إضافة إلى مساندة الأجهزة الأمنية لإعادة الأمن".

رئاسة البرلمان العراقي قالت في بيان إن المجلس سيعقد الأحد جلسة خاصة لمناقشة الأحداث بمحافظة ذي قار.

قيادة العمليات المشتركة التي يقودها الجيش قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء (دون ذكر اسمه) للتحقيق بالأحداث في محافظتي ذي قار والنجف.

البيان أضاف أن اللجنة ستحقق في الأحداث التي "رافقتها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية".

رئاسة الوزراء العراقية قالت إن عبد المهدي قرر سحب الفريق جميل الشمري من القيادة العسكرية لمحافظة ذي قار على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها الناصرية.

أعمال العنف وقعت بعد يوم واحد من وصول الفريق جميل الشمري إلى ذي قار، حيث عينه عبد المهدي في عضوية "خلية الأزمة" الخاصة بالمحافظة.

سبق أن شكلت الحكومة العراقية "خلايا الأزمة" برئاسة المحافظين وعضوية قادة عسكريين، بهدف "ضبط الأمن وفرض القانون".

قرار عبد المهدي بسحب الشمري يأتي بعد أن طالب محافظ ذي قار عادل الدخيلي عبر "الجزيرة" رئيس الوزراء بسحب القيادات العسكرية التي وصلت إلى المحافظة مؤخرا، قائلا إنه سيستقيل إذا لم يتم ذلك.

المحافظ طالب أيضا بالتحقيق مع القيادات العسكرية على خلفية الأحداث، قائلا إن حالة القمع التي تجري حاليا ضد المتظاهرين في الناصرية مرفوضة ولا يجوز الاستمرار عليها.

الجزيرة نقلت عن مصادر محلية في الناصرية إن عشائر بها أعلنت انضمامها إلى المتظاهرين في محافظة ذي قار.

النجف

السلطات في مدينة النجف فرضت حظرا للتجوال حتى صباح الجمعة وإغلاق مداخل ومخارج المدينة، التي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن خلال اليومين الماضيين.

قرار السلطات يأتي بعد أن أضرم مئات المتظاهرين النار في القنصلية الإيرانية في النجف، والتي تمكن العاملون بها من الخروج قبل وقت قصير من إضرام النار فيها.

وكالة الأناضول نقلت عن مصادر طبية مقتل 6 أشخاص وإصابة 100 على الأقل في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم عبر عن أسفه لما تعرضت له القنصلية الإيرانية من اعتداء من قبل "مجهولين".

الوزير العراقي تعهد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "بمحاسبة الأشخاص الذين قاموا بهذا الاعتداء"، مؤكدا أن "السلطات الأمنية تجري تحقيقاتها لغرض التوصل إلى الفاعلين".

الحكيم شدد على "تمسك بغداد بالعلاقات الاستراتيجية مع طهران، وتطلعها نحو تدعيم العلاقات الثنائية عبر توسيع دائرة التعاون لتحقيق المصالح المشترَكة بين البلدين؛ وخدمة للشعبين الصديقين".

الوزير العراقي أكد "حرص الحكومة على توفير الوضع الأمني المستقِر لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق".

وزارة الخارجية الإيرانية طالبت "بغداد بتحرك رسمي مسؤول وحاسم تجاه من هاجم القنصلية الإيرانية في النجف".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي ندد بالحادث، قائلا إن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية "المراكز والبعثات الدبلوماسية لديها".

موسوي طالب الحكومة العراقية "باتخاذ إجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة في مواجهة العناصر المخربة والمعتدية".

مفوضية حقوق الإنسان

وفي العاصمة بغداد سقط أربعة قتلى بعد أن أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والطلقات المطاطية قرب جسر على نهر دجلة.

المفوضية العراقية لحقوق الإنسان أعلنت مقتل 31 متظاهرا في البلاد خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن خلال الأيام الثلاثة الماضية.

حسب المفوضية، قتل 25 شخصا في مدينة الناصرية، وأربعة قتلى في مدينة النجف، وقتيلان في بغداد.

المفوضية أعلنت إصابة 1054 شخصا بينهم 75 من قوات الأمن في محافظات الناصرية وبغداد والمثنى والنجف في الأيام الثلاثة الماضية.

بيان المفوضية أعرب عن "أسفها وقلقها البالغ لارتفاع معدلات العنف وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية".

المفوضية أكدت على كفالة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ودعت القوات الأمنية إلى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة والعنف، إلا في حال الدفاع عن النفس بعد استنفاد كافة الإجراءات الأخرى لمنع الضرر وحماية المتظاهرين والدفاع عن النفس.

كما شددت المفوضية على ضرورة "اعتقال وعزل أي عنصر مخرب داخل جموع المتظاهرين السلميين بدل إطلاق النار العشوائي ليتم محاسبته وفق القانون ومن قبل القضاء العراقي".

المفوضية دعت المتظاهرين "إلى الابتعاد عن التصادم مع قوات الأمن والالتزام بالتظاهر في الأماكن المخصصة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك مقرات البعثات الدبلوماسية".

البيان دعا الحكومة إلى "حماية المتظاهرين وإعادة الحياة للمرافق العامة وكفالة التظاهر السلمي، والإسراع بإجراءات إصلاحية حقيقية وتشريع قانون انتخابات عادل مع تشكيل مفوضية انتخابات قادرة على الحفاظ على نزاهة الانتخابات والاستجابة إلى مطالب المتظاهرين المشروعة".

حقن الدماء